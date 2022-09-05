Дарья Касаткина рассказала Ксении Собчак об отношениях с Натальей Забияко, российском спорте и спецоперации: "Я чувствовала, что мне нужно высказаться"

Вадим Карасев

Теннисистка Дарья Касаткина, которая недавно сделала каминг-аут, вместе со своей девушкой Натальей Забияко, дала интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала "Осторожно, Собчак". Она рассказала о реакции общества на каминг-аут, критике и поддержке. Spletnik собрал главные цитаты из интервью.





Об осознании своей ориентации

Звоночки давно были, но я долго шла к принятию себя, потому что общество давит. Если даже ты начинаешь что-то понимать, думаешь, что это что-то неправильное, начинаешь подавлять в себе, через силу встречаться с кем-то. От этого тебе лучше не становится. Ты начинаешь скрывать, вести двойную жизнь, и в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, кто ты, зачем ты, нафига тебе все это. Не так давно я пришла к тому, что пофиг на всех. Жизнь одна, кайфуйте!

О каминг-ауте

Я, честно, готовилась к худшему. Я думала, что будет мрак, зная наш менталитет. Но по итогу я удивилась, как все обернулось. Не все так плохо, как я думала.

Об отношении близких к каминг-ауту

Родные очень легко это восприняли – родители, брат. Вообще никаких проблем, онии как будто обрадовались. Восприняли все очень легко, я очень им за это благодарна, потому что я знаю, что у большинства все наоборот. Я не представляю, как это тяжело, когда самые близкие люди тебя не принимают и не воспринимают всерьез, говорят, что это пройдет, ты просто себе мужика хорошего не нашла.

О поддержке после каминг-аута и звонке Земфиры

Я смотрю: звонит Земфира. Это было круто и неожиданно, она не первый раз мне звонила. Было понятно, по какому поводу она звонит. Земфира меня поддержала, сказала, что это очень смело, особенно в наше время, сказала, что гордится.

Об обвинениях в пропаганде ЛГБТ

Когда я росла, у меня в окружении не было ни мальчиков-геев, ни девочек-лесбиянок, то есть на меня ничего не влияло. Максимум, что было: группа "Тату". Я вообще не считаю, что ориентацию можно пропагандировать. На меня ничто не влияло, но мне по итогу все равно нравятся девушки.

О возвращении в Россию

Страха нет. Я ничего плохого же не сделала – просто рассказала про себя. Мне задавали вопросы, и я на них отвечала. Если это у нас считается пропагандой, то в мире все – пропаганда.

О спецоперации

У каждого есть право, высказываться ему или не высказываться. У меня было право, высказаться или нет. Я просто захотела это сделать. Я чувствовала, что мне нужно было это сделать. Но я не буду осуждать тех, кто этого не сделал.

О российском теннисе

Я не скажу, что в России супер условия для развития тенниса. Дети хотят играть, родители вкладывают все, что у них есть, чтобы дети заиграли. Дети это понимают и выкладываются на 200%. Тебе нужно показать, что ты хорош, и тогда на тебя могут обратить внимание. Это происходит в районе 13-14 лет, и если родителям удается найти спонсора, или человека, который помогает, зачастую, не просто так (потом все это часто нужно возвращать с процентами, и люди попадают в кабалу).

Фигуристка Наталья Забияко, возлюбленная Дарьи Касаткиной, тоже приняла участие в интервью и рассказала свою историю: о том, как они познакомилась и сблизилась, и как отреагировали на это ее близкие.

Об осознании своей сексуальности

Про себя я поняла уже, наверное, лет 10-11 назад, но было сложно с кем-то поделиться. Все равно общественное мнение очень давит, ты понимаешь, что даже если ты поделишься этим с кем-то из близких… Это самое страшное – ты боишься поделиться даже с самыми близкими, потому что понимаешь, что будут осуждать, говорить, что это неправильно. Все это время я с этим жила.

Ты живешь как бы в темной комнате без окон и дверей, потому что думаешь, что с тобой что-то не так, как будто совершаешь ошибки. Ты обманываешь себя, пытаешься переубедить, сказать, что это глупые мысли в голове, может, ты не встретила того человека. Но чем дальше – тем хуже. Ты понимаешь, что ты такой, а поделиться ты ни с кем не можешь.

О реакции родителей

У меня ситуация посложнее, чем у Даши. Я сказала об этом маме, это получилось спонтанно – на тот момент я не хотела этого говорить, но по ходу разговора вышло, что я об этом сказала. Конечно, родители восприняли это немножко в штыки, они у меня более консервативные, для них это было неожиданно. Я, конечно, могу их понять.

О знакомстве с Касаткиной

Она мне понравилась. Сказала, что слежу за ней. Завязалось общение. Осенью Даша приехала на турнир. И завязалось общение поближе.

Интервью Дарьи Касаткиной и Натальи Забияко обсуждают в соцсетях.

Посмотрела интервью с Дашей Касаткиной и ее девушкой, фигуристкой Наташей Забияко. Именно посмотрела – обычно вставляю в уши наушники и продолжаю мыть посуду. Понятно, что спортсмены - не артисты разговорного жанра, но здесь все решила – простите за банальность – любовь, которой так много, что невозможно ею не поделиться.

Съемки проходили в Барселоне, где сегодняшний морок не столь ощутим, и от этого события на экране кажутся сюжетом с другой планеты, из другой жизни. Девчонки гуляют, держась за руки, обнимаются, едят сэндвичи с хамоном, катаются на каруселях, раздают автографы и рассуждают о том, как можно запретить людям любить друг друга – если "бить друг друга в семье все еще нормально, и вам за это ничего не будет". Все это совершенно искренне, — написала в своем телеграм-канале Ксения Соловьева.

Даша с девушкой, фигуристкой Наташей Забияко задаются вопросом — как же так у нас запрещают любовь, но приветствуют все, что противоположно. Много грустного про российский спорт — от банальной невозможности жить и тренироваться в России, — куча денег сжигается только на перелетах, инфраструктуры нет, талантливых детей тянут исключительно родители, а успехи российских ученых у нас, в отличие от Америки, не признают - до того, какие внезапно позорные "нейтральные" костюмы нам выдали на Олимпиду. Уродские, заклеенные скотчем, одного размера на всех, да еще и в единственном экземпляре — есть вопросики к их производителю. Как же так? — прокомментировали в телеграм-канале "Антиглянец".

Ксения Смирнова