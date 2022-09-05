День 5 сентября в истории

Международный день благотворительности.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Дата приурочена к годовщине смерти основательницы Ордена милосердия, лауреата Нобелевской премии мира матери Терезы.

Мать Тереза (урожденная Агнес Гонджа Бояджиу). В 1950 году в Калькутте (Индия) она основала Орден миссионеров милосердия для помощи бедным и больным жителям этого города. Около 50 лет мать Тереза занималась благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

25 лет назад (1997) в Москве был открыт монумент «В ознаменование 300‑летия российского флота» — памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

Он расположен на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Его общая высота составляет 98 метров. Это один из самых высоких памятников в России. Строительство монумента осуществлялось с 1996 по 1997 год.

После завершения монтажных работ памятник Петру I стал один из обсуждаемых монументов страны. Его невзлюбили за внешний вид и за огромные размеры, а также за неудачное месторасположение. Недовольные москвичи собирали подписи против его установки.

40 лет назад (1982) проведен первый телемост СССР — США.

Его инициаторами стали соучредитель фирмы «Apple Computer» Стив Возняк и советский сценарист Иосиф Гольдин. Режиссировал телемост со стороны СССР Юлий Гусман.

Первый телемост связал 250 тысяч молодых американцев — участников проходившего в Лос-Анджелесе рок-фестиваля «Мы», и их советских сверстников, собравшихся в 3‑й студии телецентра «Останкино». В передаче также приняли участие: Алла Пугачева, ансамбли Стаса Намина и «Русская песня», вокально-инструментальные ансамбли «Пламя», «Динамик», «Воскресенье» и другие эстрадные группы.

101 год назад (1921) был создан Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева.

5 сентября 1921 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР при Сельскохозяйственном ученом комитете был учрежден Научно-мелиорационный институт. Его сотрудниками стали ведущие отечественные ученые-гидравлики и инженеры-гидротехники, среди которых Г.К. Ризенкампф, Н.Н. Павловский, Н.П. Пузыревский, М.А. Великанов, В.Е. Тимонов. В апреле 1931 года на базе Научно-мелиорационного института и ряда других организаций был образован Научно-исследовательский институт гидротехники. В 1946 году институту было присвоено имя выдающегося ученого, одного из основоположников советской энергетики и участника реализации плана ГОЭЛРО академика Бориса Евгеньевича Веденеева.

За 100 лет сотрудники института участвовали в создании многих уникальных гидротехнических объектов нашей страны. Ими были разработаны проекты Волховской, Днепровской и Саяно-Шушенской ГЭС, Костромской и Сургутской ГРЭС, Магаданской ТЭЦ, Ростовской АЭС и др.

104 года назад (1918) Совет народных комиссаров принял постановление «О красном терроре».

Оно было подписано после покушения на Владимира Ленина 30 августа 1918 года. Согласно документу, создавались концлагеря для изолирования «классовых врагов», узаконен расстрел граждан, связанных с белогвардейскими организациями, заговорами и мятежами. Чрезвычайная комиссия наделялась полномочиями брать заложников, выносить приговоры и приводить их в исполнение.

Политика «красного террора» проводилась до 1922 года. За это время, по различным данным, пострадали от 50 тысяч до более миллиона человек.

117 лет назад (1905) Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну 1904-1905 годов.

Военный конфликт за контроль над Маньчжурией, Кореей и портами Порт-Артур и Дальний начался в феврале 1904 года, когда японские войска напали на русский флот в Порт-Артуре.

Несмотря на свои военные победы, в начале 1905 года Япония выступила с инициативой проведения мирных переговоров. Россия, находившаяся в то время в тяжелейшей внутриполитической ситуации, ответила согласием.

9 августа 1905 года в Портсмуте (США) начались переговоры. Русскую делегацию возглавлял председатель комитета министров Сергей Витте, японскую — министр иностранных дел Ютаро Комура. Они завершились 5 сентября подписанием Портсмутского мира.

Согласно его условиям, Россия уступала Японии южную часть Сахалина, права на аренду Порт-Артура и южной оконечности Ляодунского полуострова, а также Южно-Маньчжурскую железную дорогу. Япония получала право вести рыбный промысел у берегов Японского, Охотского и Берингова морей. Кроме того, Корея признавалась зоной японского влияния, а Россия отказывалась от своих политических, военных и торговых преимуществ в Маньчжурии.

В 1931 году Япония нарушила Портсмутский мирный договор, оккупировав Маньчжурию. После разгрома Японии во Второй мировой войне и её капитуляции 2 сентября 1945 года Портсмутский договор утратил силу.

324 года назад (1698) для того чтобы привить своим подданным европейскую моду Петр I установил налог на бороды.

Вскоре после своего возвращения из первого путешествия по Европе, Пётр I подписал указ, предписывающий «брить бороды и усы людям любого чина», кроме священников. Новые порядки приживались с трудом, поскольку считалось, что бритье бороды — это грех. Бояре усматривали в действиях царя покушение на сами устои русской жизни.

5 сентября 1698 года Пётр I установил налог на бороды, чтобы все же привить своим подданным моду, принятую в Европе. За наличие растительность на лице с царедворцев, городовых дворян и чиновников брали по 600 рублей в год, с купцов — по 100 рублей, с посадских людей — по 60 рублей, со слуг, ямщиков и «всяких чинов московских жителей» — по 30 рублей. С крестьян было решено налог не взимать, но каждый раз при въезде в город с них брали по 1 копейке «с бороды».

Пошлина на бороды взималась более 20 лет и была отменена в 1722 году.

45 лет назад (1977) с космодрома на мысе Канаверал (США) запущен автоматический зонд Voyager 1.

Первоначально он предназначался для исследования Юпитера и Сатурна. Voyager 1 был первым автоматическим зондом, который сделал детальные снимки этих планет. В настоящее время аппарат ищет границы Солнечной системы.

На борту Voyager 1 установлена золотая пластина с посланиями инопланетным цивилизациям: информацией о расположении Земли в Солнечной системе, приветствиями на языках разных народов мира, музыкой и звуками природы.

В 2013 году Voyager 1 покинул пределы Солнечной системы. В настоящий момент он наиболее удаленный от Земли рукотворный объект. В 2016 году он находился на расстоянии 20 миллиардов километров от Солнца.

50 лет назад (1972) в Мюнхене (ФРГ) во время XX летних Олимпийских игр произошел теракт.

Боевики палестинской экстремистской организации «Черный сентябрь» захватили в олимпийской деревне девять членов сборной Израиля. В ходе неудачной освободительной операции все заложники погибли. Были убиты пять террористов, ещё трое — были арестованы.

Впоследствии большинство предполагаемых организаторов теракта и двое из выживших боевиков были ликвидированы израильской разведкой «Моссад» в ходе операций «Весна молодости» и «Гнев божий».