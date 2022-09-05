День Евтихия 6 сентября богат интересными приметами, традициями и поверьями

Приметы и поверья 6 сентября связаны с Днем Евтихия. Сегодня Православная церковь почитает святого великомученика Евтихия, он был епископом. По традиции этот день крестьяне посвящали тихой охоте. Однако в одиночку в лес ходить не осмеливались, так как поверье гласит, что можно и не воротиться. Если кто не побоится сам в лес отправиться, то может встретиться с нечистой силой.

Дни к этому времени стали более короткими, рано начинались сумерки, а значит, у нечисти стало больше времени для проделок.

Поверья и обычаи на 6 сентября





Этот день люди проживали в страхе перед нечистой силой, которая при встрече запросто могла погубить человека. По этой же причине к открытым водоемам тоже по одному не ходили, так как там обитают русалки, причем они могут легко затащить свою жертву на дно. Если же повстречать в лесу лесных духов, то они так дорогу запутают, что никто уже не сможет оттуда выбраться.

В этот день многие старались не отходить далеко со двора и не рисковали пускаться в дальний путь, так как в дороге могли подстерегать любые неприятности. И если колесо сломается, то это еще не самое страшное. Люди в то время были суеверны, поэтому изготовляли талисманы и обереги, которые обеспечивали им защиту от разных бед и напастей.

Для этой цели надо было сорвать веточку красной рябины, заговорить ее, чтобы она хорошо служила да оберегала. Слова заговора звучали следующим образом:

«Заговариваю эту ветвь, чтобы она мне службу сослужила и от нечисти уберегла. Не страшны мне будут на пруду русалки, в лесу лесные духи и сам Леший, ни черти, ни ведьмы, ни упыри, ни вурдалаки, ни оборотни. Стань моим оберегом и сохрани меня на долгие лета. Аминь».

Обычно после этого данную веточку носили при себе и считали, что нечистой силы можно было уже не бояться.

Традиции, связанные с 6 сентября





В этот день крестьяне опасались в лесу услышать эхо, так как считалось, что это лесные духи между собой перекликаются. Но наступал сезон для сбора грибов, а их в это время было множество, и каждый смельчак мог вполне рассчитывать насобирать полную корзину. Из грибов делали заготовки на зиму, их сушили и солили.

Согласно обычаю, в этот день люди подымались с первыми лучами, так как было принято думать: кто сегодня рано встанет, тот за день все дела успеет сделать. А дел по хозяйству было предостаточно, поэтому крестьяне старались успевать повсюду.

Сегодня люди молили Бога, чтобы они осенью смогли благополучно собрать урожай, ведь озимые культуры к тому времени еще не поспели. Также в этот день благодарили Небеса за щедрые дары, которые были посланы людям.

По традиции в этот день проводили разные ритуалы, в основном они были направлены, чтобы защитить себя от злых духов, а также дабы привлечь в дом удачу и достаток. Для этой цели крестьяне шли в поле, брали там горсть земли и насыпали ее в маленький мешочек, при этом читали заговор:

«Матушка земля, чтобы в этом году щедрый урожай уродила, пускай дозревают нивы, чтобы в лесу много грибов было, на огороде овощей и фруктов, дабы хватило запасов до весны, чтобы не были голодными мы. Благодарствую тебе. Аминь».

Этот мешочек с землей приносили домой и хранили его у себя, чтобы в доме был достаток и изобилие.

Суеверия и запреты 6 сентября





В этот день проводили обряд, который помогал жить безбедно. Для этого надо было три дня соблюдать строгий пост, а 6 сентября с утра пойти в церковь и отстоять там службу и набрать святой воды. Этой водой затем окропляли весь дом, чтобы из него ушла бедность.

Сегодня крестьяне не ходили друг к другу в гости, так как считали, что нечистая сила могла принять даже облик соседа. Это время проводили в семейном кругу за работами по хозяйству. В эту пору убирали в хлеву и в птичнике, гнали стада на пастбища и следили за тем, чтобы ни одна корова не потерялась.

Все работы старались выполнить до наступления сумерек, так как потом труд мог и вовсе не заладиться. И вообще после захода солнца старались не выходить из дому. Нельзя было сегодня веселиться, а иначе таким образом можно было привлечь к себе внимание нечисти, которая придет на шум, смех и музыку. По этой же причине в этот день не праздновали свадьбу или день рождения. Торжество всегда переносили на следующий день.

Народные приметы на День Евтихия 6 сентября





В народе родилось много примет, связанных с Днем Евтихия, по ним предсказывали погоду:

Если в этот день пошел дождь, значит в этом месяце будет стоять ненастная погода.

Когда на небе тучи закрыли собой солнце, то это говорит о том, что скоро погода испортится.

В этот день считалось хорошей приметой, если кто-то насобирает букет красных цветов, они должны были приносить удачу.

Если сегодня ветрено и пасмурно, то это означает, что скоро придут холода.

Когда кто-то услышит чириканье синицы, то это предвещает дождь.

В этот день в лес и на речку лучше одному не ходить и далеко от дома не ездить.

Если на дубе много желудей, то значит осень урожайной будет.

Если кому-то 6 сентября приснился страшный сон, то он, скорее всего, никогда не сбудется. А если хороший, то он может оказаться вещим.