День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках

День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках

День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках

6 сентября в России отмечается день Петра. Традиционно в это время все мальчики и мужчины, которых при рождении нарекли этим именем, отмечают день ангела, а также почитают своего небесного покровителя святителя Петра, митрополита Московского. Поздравить представителей мужского пола с именинами можно оригинальными стихами или прозой, дополнив искренние слова красочными открытками.

Поздравить Петра в именины можно оригинальными стихами

***

Имя Петр значит «камень».
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!


***

Поздравляю тебя, Петр,
Будь всегда активен, бодр,
Не имей дурных привычек,
В целом, поживай отлично.

Будь талантливым, спортивным,
Умным, смелым, позитивным,
В жизни всех вершин добейся,
И почаще, Петя, смейся!

***

Петр от слова первый, а значит победитель,
Мечтатель, добрый, цветов даритель,
Но сегодня праздник у него самого
С именинами поздравим его!
Счастья, здоровья и благополучия
Будь таким как есть, а может даже и круче!


***

Сегодня необычный день,
Сегодня Петеньке не лень
Проснуться раньше всех и встать,
Чтоб поздравления получать —

У Пети именины,
С утра ему веселье.
Мы откроем сундучок
И достанем поздравок —

Ты расти здоровым, сильным,
Статным, знатным и активным,
И работать не ленись,
К знаниям всегда тянись!

***

Добродушный, благородный и красивый,
Не мужчина, а мечта,
Петр, я желаю быть счастливым,
И в печали не тонул, чтоб никогда.

Чтоб сияло над тобою солнце,
Чтоб везло во всех твоих делах,
И покинуло, чтоб дом твой все плохое,
И не ведам был тебе, чтоб страх.

Чтобы жил ты лишь в достатке и почете,
Благодати, радости тебе,
Чтоб задуманное тобой сбылось,
Чтоб всегда ты был на высоте.

Поздравить Петра с днем ангела можно искренними словами в прозе


***

Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю с Днем ангела и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья.

***

Поздравляю тебя сегодня, мой друг, с прекрасным и светлым днем, с Днем ангела! Петя, желаю новых наград, много побед и большого счастья! Пусть любовь тебя несет на своих белых крыльях к твоей самой заветной мечте! Пусть она не кажется такой далекой и скорее сбудется!


***

Дорогой Пётр, сердечно поздравляю тебя с Днем ангела и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

***

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Как Агата Муцениеце общается со свекровью?
Как Агата Муцениеце общается со свекровью?
Европа обсудит «потолок» цен на российский газ
Европа обсудит «потолок» цен на российский газ
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
Суд назначил Сафронову 22 года колонии строгого режима
День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках
День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Мария Миронова показала своих любимых мальчиков
Мария Миронова показала своих любимых мальчиков
Максим Галкин тайно зарабатывает в России
Максим Галкин тайно зарабатывает в России
Сергей Шнуров рассказал о личной жизни
Сергей Шнуров рассказал о личной жизни
Андрей Рожков боится, что его изобьет Алла Пугачева
Андрей Рожков боится, что его изобьет Алла Пугачева
Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле
Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле
Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Топ на сегодня

"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России

Еще по теме

Картинки с Днем налогового работника 2017: открытки с поздравлениями и пожеланиями
Михайлов день 21 ноября 2017 года: поздравления с именинами, красивые анимации, стихотворения с праздником
Степанов день 9 января 2018 года: поздравления с именинами для Степана, наилучшие пожелания, смс, праздничные стихотворения
С Днем риэлтора 2017: картинки, открытки – лучшие поздравления