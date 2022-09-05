День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках

6 сентября в России отмечается день Петра. Традиционно в это время все мальчики и мужчины, которых при рождении нарекли этим именем, отмечают день ангела, а также почитают своего небесного покровителя святителя Петра, митрополита Московского. Поздравить представителей мужского пола с именинами можно оригинальными стихами или прозой, дополнив искренние слова красочными открытками.

Поздравить Петра в именины можно оригинальными стихами

***

Имя Петр значит «камень».

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!





***

Поздравляю тебя, Петр,

Будь всегда активен, бодр,

Не имей дурных привычек,

В целом, поживай отлично.

Будь талантливым, спортивным,

Умным, смелым, позитивным,

В жизни всех вершин добейся,

И почаще, Петя, смейся!

***

Петр от слова первый, а значит победитель,

Мечтатель, добрый, цветов даритель,

Но сегодня праздник у него самого

С именинами поздравим его!

Счастья, здоровья и благополучия

Будь таким как есть, а может даже и круче!







***

Сегодня необычный день,

Сегодня Петеньке не лень

Проснуться раньше всех и встать,

Чтоб поздравления получать —

У Пети именины,

С утра ему веселье.

Мы откроем сундучок

И достанем поздравок —

Ты расти здоровым, сильным,

Статным, знатным и активным,

И работать не ленись,

К знаниям всегда тянись!



***

Добродушный, благородный и красивый,

Не мужчина, а мечта,

Петр, я желаю быть счастливым,

И в печали не тонул, чтоб никогда.

Чтоб сияло над тобою солнце,

Чтоб везло во всех твоих делах,

И покинуло, чтоб дом твой все плохое,

И не ведам был тебе, чтоб страх.

Чтобы жил ты лишь в достатке и почете,

Благодати, радости тебе,

Чтоб задуманное тобой сбылось,

Чтоб всегда ты был на высоте.

Поздравить Петра с днем ангела можно искренними словами в прозе





***

Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю с Днем ангела и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья.

***

Поздравляю тебя сегодня, мой друг, с прекрасным и светлым днем, с Днем ангела! Петя, желаю новых наград, много побед и большого счастья! Пусть любовь тебя несет на своих белых крыльях к твоей самой заветной мечте! Пусть она не кажется такой далекой и скорее сбудется!





***

Дорогой Пётр, сердечно поздравляю тебя с Днем ангела и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.



***

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!