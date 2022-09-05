День Петра отмечается в России 6 сентября 2022 года, поздравления в открытках
6 сентября в России отмечается день Петра. Традиционно в это время все мальчики и мужчины, которых при рождении нарекли этим именем, отмечают день ангела, а также почитают своего небесного покровителя святителя Петра, митрополита Московского. Поздравить представителей мужского пола с именинами можно оригинальными стихами или прозой, дополнив искренние слова красочными открытками.
Поздравить Петра в именины можно оригинальными стихами
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Имя Петр значит «камень».
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
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Поздравляю тебя, Петр,
Будь всегда активен, бодр,
Не имей дурных привычек,
В целом, поживай отлично.
Будь талантливым, спортивным,
Умным, смелым, позитивным,
В жизни всех вершин добейся,
И почаще, Петя, смейся!
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Петр от слова первый, а значит победитель,
Мечтатель, добрый, цветов даритель,
Но сегодня праздник у него самого
С именинами поздравим его!
Счастья, здоровья и благополучия
Будь таким как есть, а может даже и круче!
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Сегодня необычный день,
Сегодня Петеньке не лень
Проснуться раньше всех и встать,
Чтоб поздравления получать —
У Пети именины,
С утра ему веселье.
Мы откроем сундучок
И достанем поздравок —
Ты расти здоровым, сильным,
Статным, знатным и активным,
И работать не ленись,
К знаниям всегда тянись!
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Добродушный, благородный и красивый,
Не мужчина, а мечта,
Петр, я желаю быть счастливым,
И в печали не тонул, чтоб никогда.
Чтоб сияло над тобою солнце,
Чтоб везло во всех твоих делах,
И покинуло, чтоб дом твой все плохое,
И не ведам был тебе, чтоб страх.
Чтобы жил ты лишь в достатке и почете,
Благодати, радости тебе,
Чтоб задуманное тобой сбылось,
Чтоб всегда ты был на высоте.
Поздравить Петра с днем ангела можно искренними словами в прозе
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Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю с Днем ангела и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья.
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Поздравляю тебя сегодня, мой друг, с прекрасным и светлым днем, с Днем ангела! Петя, желаю новых наград, много побед и большого счастья! Пусть любовь тебя несет на своих белых крыльях к твоей самой заветной мечте! Пусть она не кажется такой далекой и скорее сбудется!
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Дорогой Пётр, сердечно поздравляю тебя с Днем ангела и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.
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Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!