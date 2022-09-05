Дима Билан стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

Вадим Карасев

Дима Билан рассказал о том, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

40-летний российский певец Дима Билан рассказал о том, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Об этом музыкант сообщил РИА Новости «на полях» II Международного форума по сохранению популяции тигра во Владивостоке.

«Я являюсь другом Московского зоопарка, и когда я там был, рожала тигрица. И мне предложили стать ее опекуном», — рассказал исполнитель.

Билан добавил, что сразу принял предложение об опекунстве, когда узнал, что животное плохо видит: «Конечно, я с большим удовольствием это сделал, тем более узнав, что у нее проблемы со зрением: она родилась с катарактой, видела только силуэты».

В начале июня музыкант впервые прокомментировал спецоперацию на Украине. Исполнитель признался, что долгое время не был в курсе всех событий, касающихся этой ситуации, однако теперь он обращает на эту тему больше внимания и изучает ее. Билан добавил, что происходящее в мире — трагедия, а также выразил готовность помогать Донбассу любыми способами.