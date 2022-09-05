"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"

Вадим Карасев

Минувшим летом исполнилось 7 лет со дня смерти Жанны Фриске, страдавшей от злокачественной опухоли мозга. В студии шоу "Секрет на миллион" сестра звезды Наталья откровенно рассказала об отношениях экс-солистки группы "Блестящие" с Дмитрием Шепелевым, от которого родила сына.

По словам Натальи, телеведущий совершенно ужасно относился к Жанне, когда она была беременна Платоном.



Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину?



Сестра звезды Наталья откровенно рассказала об отношениях экс-солистки группы "Блестящие" с Дмитрием Шепелевым

Наталья Фриске считает, что Дмитрий Шепелев не лечил Жанну должным образом, находясь с ней в США.

Жанна говорила: Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная.

Как утверждает Наталья, Шепелев будто бы прекратил давать гражданской супруге препарат после того, как телеведущему заявили, что Жанна "уже никогда не будет прежней".

При этом Дмитрий сообщил родственникам исполнительницы, что препараты уже перестали помогать, так что он решил завершить терапию.

Дмитрий Шепелев не лечил Жанну должным образом





Сестра Фриске заявила, что Жанне "нравился другой мужчина"

По словам Натальи, на самом деле Жанна не желала сожительствовать с Дмитрием Шепелевым, но решила пойти на это ради своего сына.

Она сделала это больше для Платона, чтобы у мальчика был опекун. Но вообще ей нравился другой мужчина — физиотерапевт, который спас ее от рака. Она все время просила меня, чтоб я ее подкрасила, когда она шла на процедуру.

летом исполнилось 7 лет со дня смерти Жанны Фриске