"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
Минувшим летом исполнилось 7 лет со дня смерти Жанны Фриске, страдавшей от злокачественной опухоли мозга. В студии шоу "Секрет на миллион" сестра звезды Наталья откровенно рассказала об отношениях экс-солистки группы "Блестящие" с Дмитрием Шепелевым, от которого родила сына.
По словам Натальи, телеведущий совершенно ужасно относился к Жанне, когда она была беременна Платоном.
Наталья Фриске считает, что Дмитрий Шепелев не лечил Жанну должным образом, находясь с ней в США.
Как утверждает Наталья, Шепелев будто бы прекратил давать гражданской супруге препарат после того, как телеведущему заявили, что Жанна "уже никогда не будет прежней".
При этом Дмитрий сообщил родственникам исполнительницы, что препараты уже перестали помогать, так что он решил завершить терапию.
Сестра Фриске заявила, что Жанне "нравился другой мужчина"
По словам Натальи, на самом деле Жанна не желала сожительствовать с Дмитрием Шепелевым, но решила пойти на это ради своего сына.