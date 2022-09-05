Елена Степаненко сейчас зарабатывает больше Петросяна

69-летняя юмористка Елена Степаненко собирает полные залы в отличие от бывшего мужа. Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном и скандального раздела совместно нажитого имущества не ушла в тень, а, наоборот, воспряла духом, расцвела и реанимировала свою карьеру. Как выяснилось, сейчас у юмористки дела идут гораздо лучше, чем у ее экс-супруга, и зарабатывает она в разы больше него. Концертные промоутеры отмечают, что артистка умело пользуется своим положением брошенной жены, вызывая сочувствие у поклонников, тогда как у Петросяна теперь появился отрицательный образ, поэтому билеты на него не продаются, а недавний концерт в Адлере пришлось отменить.«На концерты ходят в основном женщины. Из-за женского сострадания они как раз и покупают на Степаненко билеты. В этом плане она чувствует себя гораздо лучше Евгения Вагановича. Женщины считают, что Петросян отшил бедную жену, нашел молодую любовницу, ушел к ней… К нему идет антипатия, из-за чего на его концерты народ вообще не идет. А Степаненко зрителям жалко. Из-за сопереживания они идут к ней на концерт», — объяснил концертный организатор Сергей Лавров. По оценкам экспертов, будь Степаненко моложе, она могла бы давать гораздо больше концертов, чем сейчас, и оставить экс-супруга далеко позади. Однако юмористке приходится делать поправку на свой возраст и состояние здоровья. Ко всему прочему, она боится летать, поэтому отказывается от поездок в дальние города России, куда трудно и долго добираться поездом, пишет портал Prozvezd.