Европа обсудит «потолок» цен на российский газ

Вадим Карасев

Bloomberg: ЕС обсудит введение «потолка» цен на российский газ 7 сентября

Агентству Bloomberg стало известно, что 7 сентября эксперты государств-членов Евросоюза обсудят введение «потолка» цен на российский газ.

На заседании будет рассмотрено две стратегии: установление предельной цены на импортируемый газ и административный метод ценообразования на случай чрезвычайных ситуаций для регионов, которые больше других пострадали от перебоев в поставках топлива. Еврокомиссия отметила, что рассматривать меру необходимо только в случае, если Евросоюз решит полностью разорвать торговые отношения с Россией.

Помимо ограничения стоимости импортируемого топлива, блок также рассматривает и другие меры. Среди них — временное ограничение цен на газ, который используется для производства электроэнергии. Кроме того, страны ЕС обсудят возможность создания дополнительного эталона цен на газ или европейской торговой площадки для сжиженного природного газа (СПГ). Блок также рассматривает временную привязку стоимости газа к азиатскому эталону JKM, что позволит сохранить рыночный принцип ценообразования.

Блок планирует принимать решительные меры в ответ на политику России экспорта газа в Европу. 2 сентября после проведения нескольких плановых работ «Газпром» остановил основной маршрут поставок топлива в регион — газопровод «Северный поток». Компания объяснила прекращение работы выявлением утечки масла.

Ранее страны «Большой семерки» уже ввели «потолок» цен на российскую нефть. Стоимость нефти ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. До объявления G7 российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что Россия не будет сотрудничать со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.