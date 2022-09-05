Forza Motorsport задаст новую планку качества гоночным симуляторам, заявил Мэтт Бути
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Forza Motorsport задаст новую планку качества гоночным симуляторам, заявил Мэтт Бути

Forza Motorsport задаст новую планку качества гоночным симуляторам, заявил Мэтт Бути


Новая Forza Motorsport должна выйти в первой половине будущего года, пока у нее нет точной даты релиза. Студия Turn 10 серьезно переработала игру, в сравнении с Forza Motorsport 7, и новая часть называется настоящей гонкой нового поколения.

О том, что новая Forza Motorsport действительно способна задать новую планку качества гоночным симуляторам сообщил руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути. Он рассказал, что недавно провел комплексный разбор игры совместно с Turn 10, внимательно изучив проект, готовящийся к релизу. Бути отмечает, что остался под впечатлением от увиденного:

Мы буквально только что провели полный комплексный разбор Forza Motorsport. И скажу, что это потрясающе. Игра снова задаст высокую планку того, какими должны быть симуляторы и соревновательные гоночные игры.

Мэтт Бути отметил, что проект предлагает не только качественный геймплей, но и выглядит потрясающе, благодаря использованию «научно-фантастических технологий», таких как трассировка лучей.

Релиз новой Forza Motorsport состоится на Xbox Series X | S и PC, сразу после выхода проект попадет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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