Футбольные фанаты собираются в отряд для защиты Донбасса

Вадим Карасев

Футбольные фанаты со всей России съезжаются в отряд для защиты Донбасса, заявил РИА Новости инструктор центра подготовки добровольцев с позывным "Ярый".

Сейчас ряд болельщиков уже прошли курс молодого бойца в бригаде "Восток" и теперь улучшают свои навыки с инструктором штурмовых групп в Мариуполе.

"Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку. Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать".

Со всей страны в центр подготовки бойцов едут фанаты футбольных клубов ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Амкар", "Ростсельмаш", "Екатеринбург". Они проходят подготовку в качестве малых пехотных разведывательно-штурмовых групп и изучают основы инженерно-саперного дела. Ранее они боевого опыта не имели, однако сразу же откликнулись и проявили желание участвовать в спецоперации.

По словам собеседника агентства, в среде футбольных болельщиков ранее доминировали различные политические взгляды, включая ультраправые. Это отразилось на движении в 2014 году, когда начался конфликт на Донбассе и случился раскол. Тогда же добровольцы стали переходить в части Донецкой Народной Республики, однако первое целиком фанатское подразделение Española появилось лишь во время спецоперации.