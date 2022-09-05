Гаражным автосервисам в России грозит исчезновение
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Гаражным автосервисам в России грозит исчезновение

Гаражным автосервисам в России грозит исчезновение

В силу вступили поправки в Гражданский кодекс, позволяющие закрывать автосервисы, шиномонтажи и автомойки, находящиеся на территории гаражно-строительных кооперативов. За нецелевое использование гаражи и машино-места могут быть изъяты у собственника и выставлены на торги.

Теперь, при действующей статье о прекращении права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение, если собственник использует гараж не по назначению, нарушает права и интересы соседей либо "бесхозяйственно содержит помещение", органы местного самоуправления вправе предупредить его и потребовать устранить нарушения. Если собственник предупреждение будет игнорировать, то его имущество могут продать с торгов, а ему передать вырученные средства за вычетом судебных расходов.


Эксперты отмечают, что цена на услуги в "гаражных" автосервисах существенно ниже, чем в лицензированных. Многие из них не платят налогов, а в лучшем случае лишь оформляют ИП. Они оплачивают электроэнергию и другие коммунальные услуги по более низким тарифам. Там зачастую не соблюдают требования безопасности, а большинство пожаров на территории таких кооперативов происходит именно из-за деятельности полулегальных автосервисов.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу так называемый закон о гаражной амнистии. Он позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

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По материалам: uposters.ru

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