«Газпром» заявил о риске пожара при использовании турбины для «Северного потока»

Дальнейшая эксплуатация газоперекачивающего агрегата Trent 60, используемого на компрессорной станции «Портовая» для газопровода «Северный поток», создает риск пожара или взрыва и влияет на промышленную безопасность всей станции. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

Компания 31 августа приостановила поставки по газопроводу на три дня, чтобы устранить неполадки на последней оставшейся турбине. При ремонте на агрегате обнаружилась утечка масла, «Газпром» остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок.

«Рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла — порядка 288 градусов», — говорится в сообщении. Эксплуатация Trent 60 противоречит российскому законодательству, отметили в компании.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что страна не сможет обойтись без поставок газа из России. Он сказал об этом после подписания соглашения с «Газпромом» 31 августа о дополнительных объемах топлива по газопроводу «Турецкий поток».