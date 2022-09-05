Германии предсказали кризис вопреки помощи населению

Вадим Карасев

ING: помощь населению не спасет Германию от кризиса

Банковская группа ING предсказала Германии спад, связанный с энергетическим кризисом, вопреки всем усилиям властей и социальной помощи населению, пишет Bloomberg.

Аналитики ING ссылаются на решение немецких властей выделить населению 65 миллиардов евро в течение отопительного сезона в качестве субсидий на оплату коммунальных услуг в условиях резкого роста цен на газ.

При этом даже такая мера не позволит избежать полноценного кризиса, хотя и принесет некоторое облегчение наиболее уязвимым слоям общества, отмечают авторы. К тому же существует вероятность, что выплаты не начнут производиться в нынешнем году, поскольку для этого потребуется внести слишком много изменений в действующее законодательство.

В свою очередь, экономист Commerzbank Йорг Кремер назвал меры поддержки, готовящиеся правительством Германии, иллюзией защищенности для значительной части жителей страны. По его словам, выплаты не смогут сдержать инфляцию а, напротив, могут подстегнуть ее.