Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ
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Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ

Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ
Зря скептики сомневались в симпатии Алексея Безуса по отношению к Екатерине Гориной. Он организовал девушке поездку на Кавказ и теперь является её опорой на телестройке. Многие поклонники телешоу Дом-2 до последнего сомневались, что Алексей Безус действительно искренен по отношению к Екатерине Гориной. В итоге ему удалось стать не просто опорой бывшей кадетки на Дом-2. Он активно поддерживает девушку на предстоящем конкурсе «Королева Дом-2», а также организовал специально ради Кати поездку на Кавказ.

Сама Екатерина в социальных сетях написала, что очень Благодарна Лёше за всё, что он для неё сделал. Именно во время поездки на Кавказ у неё неожиданно появилась симпатия к отцу двух дочерей. И в этом нет ничего удивительного. Алексей Безус свободен, а Гориной не с кем строить отношения после того, как Артура Николайчука выставили за ворота.
Ранее именно Катя активнее остальных защищала Репину от нападок Алексея Безуса, но сейчас она буквально наслаждается небольшой поездкой с ним. Сможет ли Горина оправдаться перед Татьяной Репиной и её поклонниками за своё поведение? И будет ли она вообще это делать?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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