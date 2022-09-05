Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ

Вадим Карасев

Многие поклонники телешоу Дом-2 до последнего сомневались, что Алексей Безус действительно искренен по отношению к Екатерине Гориной. В итоге ему удалось стать не просто опорой бывшей кадетки на Дом-2. Он активно поддерживает девушку на предстоящем конкурсе «Королева Дом-2», а также организовал специально ради Кати поездку на Кавказ.Сама Екатерина в социальных сетях написала, что очень Благодарна Лёше за всё, что он для неё сделал. Именно во время поездки на Кавказ у неё неожиданно появилась симпатия к отцу двух дочерей. И в этом нет ничего удивительного. Алексей Безус свободен, а Гориной не с кем строить отношения после того, как Артура Николайчука выставили за ворота.Ранее именно Катя активнее остальных защищала Репину от нападок Алексея Безуса, но сейчас она буквально наслаждается небольшой поездкой с ним. Сможет ли Горина оправдаться перед Татьяной Репиной и её поклонниками за своё поведение? И будет ли она вообще это делать?