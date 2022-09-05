Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов современности. Его прогнозы помогают множеству тысяч людей каждый день выбирать правильный путь к мечте. Неделя с 5 по 11 число не является исключением.

Портал Woman’s day поделился с нами информацией о том, как должна пройти грядущая неделя, однако астрологи сайта dailyhoro.ru решили слегка дополнить и расширить её, чтобы вы смогли с большей вероятностью добиться успехов в любой из сфер жизни. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы не оказаться в проигрыше.

Овен

Овнам стоит как можно меньше общаться с людьми с негативной энергетикой. В противном случае добиваться желаемого будет на порядок сложнее. Астрологи отмечают, что Овнам в любовной сфере не стоит надеяться на случайную удачу. Если хочется найти любовь, придется действовать, причем максимально эффективно, напористо и уверенно. Также стоит проявить больше терпения и доброты к близким и второй половинке. Не стоит ругаться и выяснять отношения, спорить. В работе неделя начнется из-за Венеры в Деве хорошо, но к ее концу появится много новых мелких проблем.

Телец

Тельцам очень повезет в любви. Во многом это станет возможным из-за благоприятного положения Венеры в Деве. Также это произойдет из-за их повышенной эмпатии. Они могут слушать людей и понимать их чувства лучше, чем когда-либо, а это важнее, чем говорить что-то самим. Словом. Тельцам будет очень везти в амурных делах, поэтому одиноким людям этого Знака стоит чаще присматриваться к своему окружению и знакомиться с новыми людьми. На этой неделе Тельцам повезет и в работе, особенно если она связана с креативом, общением, принятием необычных решений.

Близнецы

Близнецы окажутся во власти положительных эмоций, причем там и останутся, несмотря на начало ретроградного Меркурия 10 числа. Астрологи настоятельно заниматься почаще любимыми делами, а вот с токсичными и неприятными людьми общаться пореже, особенно на выходных. Среди них может оказаться тот, кто захочет навести на Близнецов порчу или просто хоть как-то насолить им в работе или любви. Лучшие обереги от сглаза помогут минимизировать возможные потери и проблемы. Новые начинания на этой неделе лучше отложить. В работе, в бизнесе и в домашних делах лучше завершать начатое.

Рак

Ракам в период с 5 по 11 сентября стоит остерегаться чрезмерной легкости во всем. Если захочется простой и понятной жизни, то придется не плыть по течению, а, наоборот, постараться делать все возможное, чтобы неприятности случались как можно реже. Новые люди сами будут приходить в их жизнь, неся с собой важную информацию и приятные эмоции. Это будет очень удачное время для сглаживания острых углов. Заговоры от ссор и скандалов помогут остановить семейные проблемы и наладить общение с домочадцами и второй половинкой.

Лев

У Львов есть все шансы стать намного богаче и успешнее. Настало время заняться работой, бизнесом, начать вкладывать деньги в развитие своего дела или новых навыков. Мотивирующие цитаты помогут им не сходить с выбранного пути и не бояться преград. Противоположный пол будет крайне часто интересоваться личностью Львов, что повысит их уверенность в себе и поможет найти вторую половинку. Самое главное качество любого Льва в период с 5 по 11 сентября — умение производить наилучшее первое впечатление. Необходимо воспользоваться этим на сто процентов.

Дева

Девам с высокой вероятностью на этой неделе удастся изменить свою судьбу. Ускорить данный важный процесс им помогут три полезные практики. Это идеальное время для новых бизнес-начинаний и новых проектов в работе, творчестве. Лучше времени для знакомств тоже не придумать. Найти вторую половинку Девам удастся в максимально сжатые сроки. Главное — не отпугивать окружающих чрезмерной педантичностью и придирчивостью. Важно быть осторожными, учтивыми и показывать всем свой талант красноречия. Большое внимание астрологи советуют уделять сфере здоровья.

Весы

У Весов начинается время, в которое стоит немного «притормозить». Важно больше времени не действовать, а думать. Можно поразмышлять над своим будущим и настоящим. Очень осторожными нужно быть в общении с людьми-манипуляторами. С такими личностями нельзя быть открытыми и рассказывать им о своих тайнах, целях и амбициях. Также неделя с 5 по 11 число очень хорошо подходит для того, чтобы сменить курс в работе. Если что-то не получается, можно отказаться от этого и найти для себя нечто другое. Активность в любви тоже лучше пока снизить. Это хорошее время для духовных поисков.

Скорпион

Это идеальное время для общения с коллегами, друзьями, родственниками. Со второй половинкой тоже можно общаться гораздо чаще обычного, но лучше делать это осторожно, так как возможны ссоры на ровном месте. Если вдруг ссора все же случится, восстановиться после нее Скорпионам помогут полезные советы экспертов. Что касается работы или бизнеса, то тут все будет в руках Скорпионов. Звезды помогут им вырвать победу из лап врагов и конкурентов. Чтобы это произошло, астрологи советуют проявлять больше оригинальности в таких вопросах.

Стрелец

Стрельцы могут посвятить себя как делам с работой, так и любовной сфере, но астрологи предостерегают их от неправильной расстановки приоритетов. Звезды и планеты хотят, чтобы Стрельцы сфокусировались на домашних делах и работе. Эти люди могут ставить перед собой новые локальные и глобальные цели, начинать двигаться к ним. В идеале, конечно, забыть на время о романтике и сфокусироваться на делах. Не будут лишними заговоры на удачу, поскольку не только Стрельцы захотят вырваться в лидеры. Придется встретить на своем пути достойную конкуренцию.

Козерог

Козерогам для успехов в любви и в делах важно будет как можно скорее избавиться от негативных мыслей. Только так они смогут победить и удержать первенство. Козерогам судьба позволяет на этой неделе сделать выбор. Можно посвятить время второй половинке — организовать романтическое свидание, посиделки, ужин, помочь любимому человеку с его личными делами и проблемами. Можно же, напротив, немного отодвинуть в сторону отношения или их поиски, занявшись делами, посвятив им максимум своего времени. Любой выбор будет правильным.

Водолей

Ночные светила актуализируют самые главные уязвимые точки Водолеев, особенно в середине недели, и это несмотря на Венеру в хорошем настроении. Ретроградный Меркурий в конце недели. Наоборот, принесет Водолеям что-то новое и интересное. Эти люди смогут избавиться от переживаний и негатива, накопленных за последние недели. В работе и бизнесе возможны неприятные конфузы и нарушения обещаний со стороны клиентов, коллег. Это значит лишь одно — можно попробовать посвятить побольше своего личного времени второй половинке или родственникам.

Рыбы

У Рыб начинается время, когда они без особых проблем смогут стать лучше. Полезные советы по работе над собой помогут им выйти на новый уровень духовного и интеллектуального развития. Полезно будет заниматься спортом и развивать физическую силу и выносливость. Не исключено, что в бизнесе и в работе Рыбы не смогут найти точки соприкосновения с коллегами и клиентами. Нужно быть мудрее и научиться уступать. Подобное поведение будет крайне полезным и в любовной сфере, в общении с родственниками и друзьями.