Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске

В конце июля 2022 года Лена Катина и Юлия Волкова сообщили о своем совместном выступлении в Минске. Оно прошло 3 сентября этого года на закрытии Ovion Show. Певицы исполнили свои знаменитые хиты «Не верь, не бойся, не проси», «Нас не догонят» и англоязычную версию песни «Я сошла с ума». Однако не все оценили такое выступление по достоинству. Композитор и автор песен группы Сергей Галоян поделился своим мнением о концерте в интервью изданию «Собеседник».





На видео с выступления заметно, что за прошедшие годы с голосами Катиной и Волковой произошли большие изменения. Они уже не такие звонкие, как были в лучшие годы группы. В частности это связано и с операцией на горле, которую перенесла Волкова. Лена и Юля появились на стадионе в лучшем стиле группы – на бензовозе и с элементами фаер-шоу. Несмотря на усилия организаторов, впечатлить удалось не всех. Так, автор многих песен группы Сергей Галоян высказался о выступлении весьма критически:

«Мне кажется, всё шоу должно быть про них. Это не камбэк, это какая-то фигня. Если делать камбэк, то надо делать сингл и делать его на родине. В таком формате это нужно только фанатам, которые скучают по группе. С точки зрения бизнеса, это никак вообще. Что у Юли, что у Лены пение на троечку. Само шоу масштабно, красиво, дорого. Имидж: Юля как будто очень по этому скучала, а Лена не отрабатывает», – поделился своим мнением композитор в интервью.





Впрочем, сами артистки и не обещали полноценное воссоединение группы, речь шла только о временных совместных выступлениях. Считается, что этот концерт был лишь «разогревом» перед весенним трибьютом в Москве.





Несмотря на то, что Волкова и Катина были заявлены как хедлайнеры, пообщаться артистками журналистам не удалось. Организаторы предупредили, что интервью не будет, ограничились лишь короткой сессией. Сами девушки тоже не отвечали на вопросы СМИ и ушли в гримерку, держась за руки, интригуя таким поступком публику.