Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске

Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске

Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске

В конце июля 2022 года Лена Катина и Юлия Волкова сообщили о своем совместном выступлении в Минске. Оно прошло 3 сентября этого года на закрытии Ovion Show. Певицы исполнили свои знаменитые хиты «Не верь, не бойся, не проси», «Нас не догонят» и англоязычную версию песни «Я сошла с ума». Однако не все оценили такое выступление по достоинству. Композитор и автор песен группы Сергей Галоян поделился своим мнением о концерте в интервью изданию «Собеседник».


На видео с выступления заметно, что за прошедшие годы с голосами Катиной и Волковой произошли большие изменения. Они уже не такие звонкие, как были в лучшие годы группы. В частности это связано и с операцией на горле, которую перенесла Волкова. Лена и Юля появились на стадионе в лучшем стиле группы – на бензовозе и с элементами фаер-шоу. Несмотря на усилия организаторов, впечатлить удалось не всех. Так, автор многих песен группы Сергей Галоян высказался о выступлении весьма критически:

«Мне кажется, всё шоу должно быть про них. Это не камбэк, это какая-то фигня. Если делать камбэк, то надо делать сингл и делать его на родине. В таком формате это нужно только фанатам, которые скучают по группе. С точки зрения бизнеса, это никак вообще. Что у Юли, что у Лены пение на троечку. Само шоу масштабно, красиво, дорого. Имидж: Юля как будто очень по этому скучала, а Лена не отрабатывает», – поделился своим мнением композитор в интервью.


Впрочем, сами артистки и не обещали полноценное воссоединение группы, речь шла только о временных совместных выступлениях. Считается, что этот концерт был лишь «разогревом» перед весенним трибьютом в Москве.


Несмотря на то, что Волкова и Катина были заявлены как хедлайнеры, пообщаться артистками журналистам не удалось. Организаторы предупредили, что интервью не будет, ограничились лишь короткой сессией. Сами девушки тоже не отвечали на вопросы СМИ и ушли в гримерку, держась за руки, интригуя таким поступком публику.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Instagram удалил аккаунт одного из самых популярных в мире порносайтов
Instagram удалил аккаунт одного из самых популярных в мире порносайтов
В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины
В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины
Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске
Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске
Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)
Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)
Хуснуллин: Жителей ДНР обеспечат жильем до конца года
Хуснуллин: Жителей ДНР обеспечат жильем до конца года
Moonscars «ушла на золото», игра будет в Game Pass в сентябре
Moonscars «ушла на золото», игра будет в Game Pass в сентябре
Теракт у посольства России в Кабуле назвали результатом ошибочной политики США
Теракт у посольства России в Кабуле назвали результатом ошибочной
В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в ЕДГ-2022
В ОП РФ обсудят готовность регионов к общественному наблюдению в
Мишустин распорядился построить два завода Минобороны
Мишустин распорядился построить два завода Минобороны
Немецкие либералы нашли способ сократить зависимость от российского газа
Немецкие либералы нашли способ сократить зависимость от российского
Это все игры с Xbox и Xbox 360, которые раздали бесплатно по Games With Gold — 200+ проектов
Это все игры с Xbox и Xbox 360, которые раздали бесплатно по Games
Стали известны подробности третьего сезона «Эйфории»
Стали известны подробности третьего сезона «Эйфории»

Топ на сегодня

"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России

Еще по теме

Автор песен группы "Тату" о конфликте с участницами группы: "Омерзительное предательство"
Появились кадры с первого концерта воссоединившихся "Тату". Автор хитов дуэта назвал выступление "фигней"
Юлия Волкова анонсировала концерт группы «Т.А.Т.У.»
Группа «Тату» воссоединится для концерта в Минске