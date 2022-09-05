Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле
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Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле

Хакеры устроили фальшивую раздачу XRP от лица «дочки» PwC в Венесуэле


Злоумышленники взломали Twitter-аккаунт аудиторской фирмы PwC Venezuela для продвижения фейковой раздачи XRP от имени CEO Ripple Брэда Гарлингхауса. 


Спустя восемь часов после инцидента администрации удалось восстановить доступ к странице и удалить фишинговые ссылки.


По данным The Block, за это время хакеры разместили 14 подобных материалов.


Данные: Cointelegraph.

На момент написания последний пост датируется 2 сентября. У аккаунта 37,1 тысяч подписчиков.


Напомним, в апреле 2020 года Ripple и Гарлингхаус подали иск против YouTube. Они обвинили платформу в нанесении ущерба репутации из-за бездействии по отношению к мошенникам, продвигающим фейковые раздачи токенов XRP от их имени.


Недавно Гарлингхаус опроверг заявления интернет-издания CryptoLeaks о якобы существующем сговоре между ним и юридической фирмой Roche Freedman о финансировании кампании для борьбы с конкурентами.


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По материалам: ForkLog

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