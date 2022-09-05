Хуснуллин: Жителей ДНР обеспечат жильем до конца года
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Хуснуллин: Жителей ДНР обеспечат жильем до конца года

Хуснуллин: Жителей ДНР обеспечат жильем до конца года

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении жилья на освобожденных территориях.

"Много раз уже говорил о том, что на Донбассе для нас остается приоритетом обеспечение людей жильем", - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.


Он подчеркнул, что идут работы не только по восстановлению старого жилья, но и активно строится новое. Только в Мариуполе до конца года построят порядка 100 тыс. квадратных метров для 15 тыс. человек.

"Также на Донбассе до конца 2022 года планируем восстановить порядка 1300 многоквартирных домов и порядка 14 200 ИЖС", - добавил зампред правительства РФ.

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По материалам: uposters.ru

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