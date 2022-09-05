Instagram удалил аккаунт одного из самых популярных в мире порносайтов

Вадим Карасев

Instagram удалил аккаунт PornHub из-за давления со стороны активистов

Социальная сеть Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) удалила аккаунт PornHub — одного из самых популярных порносайтов в мире. Такое решение было принято из-за давления со стороны активистов, выступающих против распространения порнографии, сообщает Variety.

По данным издания, на страницу Pornhub в Instagram было подписано 13,1 миллиона человек. В общей сложности порносайт опубликовал в соцсети более 6200 постов. При этом ресурс не размещал в Instagram порнографический контент.

За блокировку учетной записи порносайта в Instagram выступал, в частности, Национальный центр сексуальной эксплуатации (National Center on Sexual Exploitation). Гендиректор организации Доун Хокинс (Dawn Hawkins) заявил, что аккаунт Pornhub «напрямую пропагандировал порнографию» и показывал видеоролики, поощряющие людей становиться порноактерами.

«Instagram мужественно принимает решение прекратить сотрудничество с Pornhub, и настало время всем корпорациям последовать его примеру», — сказал он.

Аккаунт Pornhub в Twitter с 3,4 миллиона подписчиков и канал на YouTube с 882 тысячами подписчиков в настоящее время остаются доступными. В компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежит соцсеть, никак не прокомментировали меры, принятые Instagram в отношении порносайта.

В июне Pornhub оказался в центре скандала. Издание The New Yorker опубликовало расследование, в котором ресурс обвинили в том, что он на протяжении многих лет публикует видео сексуального характера, снятые без согласия их участников, а также порно с участием несовершеннолетних. Вскоре после публикации основатель и гендиректор Pornhub Ферас Антун, а также главный операционный директор Дэвид Тассилло подали в отставку.