«Исламское государство» взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле
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«Исламское государство» взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, передает сообщение Reuters РИА Новости. Британское агентство ссылается на заявление «ИГ».

Террорист-смертник 5 сентября привел в действие взрывное устройство возле здания российской дипломатической миссии в Кабуле. В МИД РФ сообщили о гибели двух дипломатов и пострадавших местных гражданах. При этом катарский телеканал Al Jiazeera сообщил о как минимум восьми погибших и пятнадцати пострадавших.

В конце августа ФСБ сообщила о задержании в России смертника «Исламского государства», который планировал теракт против «одного из представителей правящих кругов Индии». По данным службы, задержанного завербовали смертником, когда он находился с апреля по июнь в Турции.

* Запрещенная в России террористическая группировка

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По материалам: pnp.ru

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