Из эфира КВН на Первом канале вырезали шутку про Соловьева
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Из эфира КВН на Первом канале вырезали шутку про Соловьева

Из эфира КВН на Первом канале вырезали шутку про СоловьеваИз шоу «Встреча выпускников КВН» на Первом канале вырезали шутку про Владимира Соловьева

Из шоу «Встреча выпускников КВН», съемки которого проходили 15 июля в Екатеринбурге, во время трансляции на Первом канале вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева. Как сообщил корреспондент портала URA.RU, сценку вырезали из номера с участником коллектива «Уральские пельмени» Андреем Рожковым.

Юморист поднялся на сцену во время конкурса «Импровизация», в котором участвовали члены жюри. Комик, изображавший бабушку, сидел на скамейке и приговаривал: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы». Затем Рожков обратился к участнику «Сборной Снежногорска», одетому в костюм ладони с поднятым средним пальцем, и поинтересовался, куда он направляется. «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать», — ответил тот.

Как утверждает корреспондент издания, зал встретил шутку бурными аплодисментами. Однако в эфирной версии программы сцену с Рожковым урезали до двух шуток, ни в одной из них не упоминался Соловьев.

В конце апреля Соловьев в эфире своего шоу «Соловьев LIVE» во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». В ответ на эти слова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком». В мае депутаты заксобрания Свердловской области попросили главу ВГТРК Олега Добродеева оценить действия Соловьева и заявили, что его высказывания бросают тень на регион. После этого телеведущий неоднократно критиковал Куйвашева, Екатеринбург и часть его жителей в своих эфирах.

В 2019 году из эфира Первого канала также вырезали шутку команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане. По словам экс-директора и участника «Уральских пельменей» Сергея Исаева, шуточную реакцию команды на низкую оценку, которую им поставил Гусман, придумал Сергей Светлаков. Он предположил, что из эфира она пропала не из-за цензуры, а из-за ограниченного эфирного времени.

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По материалам: lenta.ru

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