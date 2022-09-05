Известная телеведущая назвала условие возвращения в Россию
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Известная телеведущая назвала условие возвращения в Россию

Известная телеведущая назвала условие возвращения в РоссиюТелеведущая Лазарева назвала снятие статуса иноагента условием своего возвращения в Россию

Известная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) назвала одно условие, при котором она вернется в Россию. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она заявила, что приедет в страну, когда с нее снимут статус иноагента.

«Я точно знаю, что. С меня должны снять статус иноагента», — ответила Лазарева на вопрос о том, что должно произойти для ее возвращения в страну. Помимо того, телеведущая уточнила, что планирует жить в России на постоянной основе.

Ранее Лазарева призналась, что не желает проводить всю жизнь за границей. «Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — рассказала она.

22 июля Минюст внес Лазареву в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Ведущая покинула Россию в марте 2022 года. В данный момент она живет в Испании.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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