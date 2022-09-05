Известный писатель-фантаст Джефф Грабб теперь работает с командой Xbox

Вадим Карасев





Писатель-фантаст Джефф Грабб теперь работает на команду Zenimax Online Studios, которая является частью Bethesda и принадлежит Xbox. В профиле автора в социальных сетях обратили внимание, что с августа 2022 года он работает на Zenimax Online Studios в формате полного рабочего дня. Над какими именно проектами работает Джефф Грабб — не уточняется.

Джефф Грабб — известный автор-фантаст, который в последнее время часто работает с игровыми студиями. В частности, он писал истории для игр серии Guild Wars. Он является одним из сооснователей сеттингов Dragonlance и Forgotten Realms. Также Грабб известен по книгам «Война братьев» и «Крестовый поход Либерти», которые написаны по популярным франшизам: Magic: The Gathering и StarCraft.

Zenimax Online Studios имеет штат сотрудников более чем из 250 человек. При этом, сейчас команда официально работает только над одним проектом — развивает The Elder Scrolls Online.