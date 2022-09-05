Эксклюзивный набор для Rumbleverse доступен бесплатно по Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





В августе состоялся релиз новой условно-бесплатной игры в жанре Королевской Битвы от Epic Games — Rumbleverse. Игра была неплохо встречена игроками, и она уже получила определенную популярность. Игрокам, которые имеют подписку Game Pass Ultimate, предлагают приятный бонус в Rumbleverse.

Из раздела перков с подпиской Game Pass Ultimate можно забрать бонус для игры Rumbleverse. Он включает в себя набор Smash Boxer — это эксклюзивный набор для подписчиков игрового сервиса Microsoft. В перк входит не только эксклюзивный набор Smash Boxer (включает предмет на голову, перчатки, майку, плавки, обувь), но также фон и рамка титульной карты, плюс 120-минутный бустер Fame.

Забрать набор для Rumbleverse бесплатно подписчики Game Pass Ultimate могут до 30 сентября.

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