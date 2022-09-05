Это все игры с Xbox и Xbox 360, которые раздали бесплатно по Games With Gold — 200+ проектов

Вадим Карасев





Portal 2 станет последней игрой с поколения Xbox 360, которую раздадут бесплатно по программе Games With Gold «золотым» подписчикам Xbox Live. Еще несколько месяцев назад Microsoft предупредила, что с октября будет давать по Games With Gold только по 2 игры, а не по 4, поскольку в список бесплатных проектов перестанут попадать игры по обратной совместимости.

Пользователь Reddit под ником theoneandonlybiscuit собрал на одну картинку все игры по обратной совместимости, которые давали по Games With Gold с 2013 года.





Как можно видеть из изображения пользователя, игрокам раздали больше 200 игр с Xbox 360 и первого Xbox по Games With Gold, а в 2022 году некоторые проекты стали предлагать уже повторно.