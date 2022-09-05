Как Агата Муцениеце общается со свекровью?
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Как Агата Муцениеце общается со свекровью?

Как Агата Муцениеце общается со свекровью?

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в июне 2020 года после 9 лет брака. Но пара решила сохранить дружеские отношения ради детей – 9-летнего Тимофея и 6-летней Мии. А недавно актриса рассказала и об отношениях со своей свекровью – мамой бывшего супруга Любовью Прилучной.

Напомним, что Павел совсем недавно вновь женился. На этот раз его избранницей стала коллега по сериалу (как и в свое время Агата). С Зепюр Брутян актер играл в картине "В клетке", и актриса настолько ему понравилась, что он сделал ей предложение на третий день близкого общения. 

Молодые расписались в начале мая, а свадебное торжество решили отложить на конец августа. На праздник присутствовала и Любовь Прилучная. На одном из фото она нежно держала за руку Зепюр Брутян и мило улыбалась. Тогда-то фанаты и забеспокоились: а как будет теперь мама общаться со своей бывшей невесткой, ведь та воспитывает двух ее внуков.


Впрочем, Муцениеце поклонников успокоила. Она отметила, что у нее со свекровью просто чудесные отношения, и они продолжают близко общаться даже после развода. 

«Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни», – откровено написала Агата на своей личной страничке. – «А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю».

На свадьбе так же присутствовали и родители невесты. По всей вероятности, они одобрили выбор дочери и находятся в хороших отношениях с новоиспеченным зятем.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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