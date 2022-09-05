Как и для чего можно использовать кухонную губку в стиральной машинке

Один из самых важных бытовых приборов — это стиральная машинка. Она помогает хозяюшкам в их нелегкой борьбе за чистоту, экономя время и силы. Но если у вас есть домашние животные, то машинка не всегда способна справиться с удалением шерсти с одежды. Часть волосков все равно остаются на выстиранных вещах. Для тех, у кого есть подобная проблема, наш следующий лайфхак. Мы расскажем, зачем класть губку в стиральную машину.

Зачем класть губку в стиральную машинку

Многие люди стараются предварительно очистить одежду с помощью валика, чтобы она после стирки не была усеяна волосами и шерстью домашних любимцев. Но этот процесс долгий и не всегда приносит хороший результат. Иногда приходится стирать вещи дважды, чтобы после в них можно было выйти на улицу.





Но это вовсе не обязательно. Существует простой лайфхак, который поможет убрать волосы и шерсть прямо в стиральной машине. Для этого вам просто нужно положить внутрь барабана обычную губку.

У многих возникнет вопрос, зачем это делать. Подобный фокус может поначалу удивить новичков. А вот опытные домохозяйки знают, что губка прекрасно собирает на себя в процессе стирки весь ворс, столь неприглядно «украшающий» одежду. Причем неважно, какую именно вы бросите к вещам в стиральную машину — кухонную либо силиконовую.

Альтернативой данного метода являются специальные шарики, собирающие шерсть. Они продаются в хозяйственных магазинах.

Как правильно использовать губку в стиральной машинке

Даже если у вас нет домашних животных, вы можете попробовать этот лайфхак и убедиться, что с одежды после стирки уйдут мелкие волоски и ворсинки. Они попросту прилипнут на губку. Очень хорош данный метод для стирки верхней одежды, штанов и свитеров.

Использовать губку очень просто: положите ее в барабан между вещами, которые собираетесь стирать, и запустите необходимую программу.