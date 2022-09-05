Как получить пенсию благодаря свидетелям
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Как получить пенсию благодаря свидетелям

Как получить пенсию благодаря свидетелям
По словам эксперта, с коллегами по работе теперь лучше не ссориться. Раньше выход на пенсию и определение размера пособия усложнялся тем, что россиянам нужно было обязательно найти «бумажное» подтверждение тому, что вы работали на определенном месте на определенном временном сроке. То бишь, обязательно нужно было предоставлять трудовую книжку. Сейчас появились варианты доказательств своего трудового стажа. Во-первых, даже при отсутствии трудовой книжки подтвердить стаж работы могут справки из архива и с работы: в частности, письменные трудовые договоры, выписки из приказов, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты и удостоверения. А еще важный момент: также подтвердить стаж могут и коллеги. Так что с коллегами лучше дружить! «В том случае, если получение архивной справки невозможно, периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период», — рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сделали прогноз относительно индексации пенсий до 2025 года. Согласно документу, с 1 января 2023 года страховые пенсии могут увеличится на 6,8%, что составит в среднем 22 174 рубля в месяц. Следующее повышение ожидается еще через год на 6,1% – до 23 390 рублей. В 2025 году Минтруд планирует увеличить пенсии дважды: 1 февраля – на 4% и 1 апреля – на 3,6%. Таким образом размер государственных выплат для неработающих пенсионеров достигнет 24 477 рублей.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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