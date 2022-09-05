Как в сети 3-е сентября отмечали: шутки, мемы и ремейк песни Шуфутинского с Егором Кридом
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Как в сети 3-е сентября отмечали: шутки, мемы и ремейк песни Шуфутинского с Егором Кридом

Как в сети 3-е сентября отмечали: шутки, мемы и ремейк песни Шуфутинского с Егором Кридом

В мире существует столько праздников, что запомнить все просто невозможно. Но спроси у человека, что за день 3 сентября… И он тут же ответит, что это «день прощания» и «день, когда горят костры рябин», а потом точно запоёт: «Я календарь переверну-у-у». Ну, или не запоёт, а запротестует, только, мол, не шутки про Шуфутинского! Сегодня мы расскажем, как в этом году в сети отмечали этот легендарный народный праздник.

Как в этом году в сети отметили 3 сентября

Как вы понимаете, этот любимый пользователями интернета день появился благодаря песне Михаила Шуфитинского «Третье сентября». Появилась песня в 1993 году, музыку для неё написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. В следующем году этому хиту исполнится 20 лет, а он по-прежнему любим!

Несколько лет назад мы выпустили подробную статью о том, как появился этот день и как к нему относится сам Шуфутинский, а ещё там можно найти множество шуток про праздник, который отмечают прослушиванием песни, различными каверами и, конечно же, мемами!

Какие мемы и шутки постили пользователи в этом году


Без лишних слов

Немного Страдающего Средневековья

А вот привет с улиц Краснодара

А сам Михаил Шуфутинский выпустил ремейк своей легендарной песни вместе с Егором Кридом

В клипе разворачивается криминальная драма. Очень влиятельный человек (Михаил Шуфутинский) решает избавиться от избранника своей дочери. Им является, соответсвенно, Егор Крид, которого хоронят заживо. Но он выбирается из гроба, а побеждает в истории, конечно же, любовь. В клипе можно найти отсылки на фильм «Убить Билла» и рекламные интеграции.

Сам клип можно посмотреть здесь:


Кстати, мы в редакции тоже однажды отметили Шуфутинов день, перевернув все календари. В буквальном смысле

Как, говорится, и в чём мы были не правы?

А теперь рассказывайте, как вы относитесь к песне Шуфутинского и какой у вас любимый мем про день, когда горят костры рябин?

# Интересное
По материалам: twizz

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