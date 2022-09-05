Киноманы поделились самыми пугающими по их мнению кадрами из фильмов, которые они запомнили на всю жизнь
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Киноманы поделились самыми пугающими по их мнению кадрами из фильмов, которые они запомнили на всю жизнь

Киноманы поделились самыми пугающими по их мнению кадрами из фильмов, которые они запомнили на всю жизнь

Вы наверняка можете воспроизвести в своей голове самый пугающий кадр, который вы когда-либо видели в кино. Обычно это детское, немного травмирующее воспоминание, причём сам фильм может быть любым — необязательно ужастиком. Многие люди ярко запоминают самый первый случай в своей жизни, когда их напугало кино. И после он остаётся с ними навсегда.

Небезызвестный актёр Элайджа Вуд запустил в Твиттере тред о самых пугающих моментах из фильмов и сериалов, предложив людям скинуть свои варианты. Сделал он это уже почти 2 года назад, но за это время мало что изменилось, ведь те кадры, которыми чаще всего поделились пользователи, взяты из фильмов 20 века. Давайте посмотрим, какие сцены из фильмов запомнились людям на всю жизнь из-за их жуткости.

И будьте осторожны, но не из-за того, что здесь много пугающих кадров, а из-за спойлеров!

Элайджа Вуд начал вот такой кинофлешмоб, пробирающий до мурашек

Сам Элайджа поделился кадром из экспериментального хоррора «Порождённый» (1990).

Ну а вот, что скинули пользователи сети. Вариантов было очень много, поэтому вы наверняка найдёте здесь то, что когда-то напугало и вас.

Твин Пикс (1990)

Спящий лагерь (1983)

Изгоняющий дьявола (1973)

Ну и сразу же…

Изгоняющий дьявола 3 (1990)

Проклятие (2004)

Знаки (2002)

Внутренняя империя (Дэвид Линч, 2006)

Паранормальное явление (2007)

Четвёртый вид (2009)

Кладбище домашних животных (1989)

Элайдже Вуду также напомнили и о его роли в фильме «Маньяк» (2012)

Баффи — истребительница вампиров (1997-2003)

Многие скидывали кадры вовсе без каких-либо поясняющих слов, ведь тут и так ВСЁ ПОНЯТНО.

Властелин колец: Братство кольца (2001)

Вероятно, самый страшный момент всей трилогии, перекрывающий все сцены с орками и урук-хаями. Хотя есть ещё один, он будет ниже.

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)

Кролик Джоджо (2019)

Как видите, здесь присутствуют отнюдь не только ужастики.

Заклятие 2 (2016)

Возвращение в страну Оз (1985)

Вы ведь помните Колесунов, обитающих в стране Оз?

Оно (2014)

Паразиты (2019)

Вероятно, самый известный кадр из «Изгоняющего дьявола» (1973)

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Самое время вспомнить кадр из фильма, который сильнее всего испугал вас. Можете и в комментарии скинуть, будем бояться вместе!

# Интересное
По материалам: twizz

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