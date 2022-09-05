Константин Богомолов показал двенадцатилетнюю дочь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Богомолов показал двенадцатилетнюю дочь

Константин Богомолов показал двенадцатилетнюю дочь
Режиссер Константин Богомолов поздравил дочку от Дарьи Мороз с днем рождения и поделился ее фото. В сентябре 2010 года Дарья Мороз родила Константину Богомолову дочку Анну. Общий ребенок у пары появился всего через полгода после наспех сыгранной свадьбы. Звездный брак развалился спустя восемь лет. Говорят, что семья распалась из-за Ксении Собчак, которая увела у актрисы мужа. Сама Дарья уверяет, что причиной развода стали «сугубо личностные причины». Сегодня наследнице экс-супругов исполнилось 12 лет. По случаю этого события Богомолов опубликовал снимки своей красавицы-дочки и оставил в комментарии к ним трогательное поздравление.
«Тебе 12 лет и ты мое абсолютное счастье! Будь здорова и счастлива, дочь!», — написал Богомолов. Несмотря на имеющиеся разногласия, Богомолов смог ради дочери сохранить с бывшей женой хорошие отношения. Мороз часто отпускает Анну на встречи с отцом и не запрещает ей общаться с мачехой. Собчак ранее демонстрировала, что у неё сложились прекрасные отношения с падчерицей. Однако приглашения на семейные праздники Ксения от Мороз пока не получает. Так что празднование дня рождения Анны, как и год назад, пройдет без участия новой жены Богомолова.
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

Константин Хабенский показал своего повзрослевшего сына от первого брака
Константин Хабенский показал своего повзрослевшего сына от первого
Алла Пугачева оставила мужа без гроша
Алла Пугачева оставила мужа без гроша
Ксения Бородина в шоке, что люди возмущаются ее платными курсами
Ксения Бородина в шоке, что люди возмущаются ее платными курсами
Константин Богомолов показал двенадцатилетнюю дочь
Константин Богомолов показал двенадцатилетнюю дочь
Елена Степаненко сейчас зарабатывает больше Петросяна
Елена Степаненко сейчас зарабатывает больше Петросяна
Symbiosis Finance разыграет 35 000 SIS в связи с запуском основной сети veSIS
Symbiosis Finance разыграет 35 000 SIS в связи с запуском основной
Что здесь происходит? (15 фото)
Что здесь происходит? (15 фото)
2250 консолей продают на Ebay за миллион евро (6 фото)
2250 консолей продают на Ebay за миллион евро (6 фото)
Как и для чего можно использовать кухонную губку в стиральной машинке
Как и для чего можно использовать кухонную губку в стиральной машинке
Из эфира КВН на Первом канале вырезали шутку про Соловьева
Из эфира КВН на Первом канале вырезали шутку про Соловьева
Трасс обвинили в понижении планки применения ядерного оружия
Трасс обвинили в понижении планки применения ядерного оружия
В Госдуме заявили о способности Трасс «наломать много дров»
В Госдуме заявили о способности Трасс «наломать много дров»

Топ на сегодня

"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России

Еще по теме

Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись после восьми лет брака
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции