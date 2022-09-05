Константин Богомолов показал двенадцатилетнюю дочь

Режиссер Константин Богомолов поздравил дочку от Дарьи Мороз с днем рождения и поделился ее фото. В сентябре 2010 года Дарья Мороз родила Константину Богомолову дочку Анну. Общий ребенок у пары появился всего через полгода после наспех сыгранной свадьбы. Звездный брак развалился спустя восемь лет. Говорят, что семья распалась из-за Ксении Собчак, которая увела у актрисы мужа. Сама Дарья уверяет, что причиной развода стали «сугубо личностные причины». Сегодня наследнице экс-супругов исполнилось 12 лет. По случаю этого события Богомолов опубликовал снимки своей красавицы-дочки и оставил в комментарии к ним трогательное поздравление.«Тебе 12 лет и ты мое абсолютное счастье! Будь здорова и счастлива, дочь!», — написал Богомолов. Несмотря на имеющиеся разногласия, Богомолов смог ради дочери сохранить с бывшей женой хорошие отношения. Мороз часто отпускает Анну на встречи с отцом и не запрещает ей общаться с мачехой. Собчак ранее демонстрировала, что у неё сложились прекрасные отношения с падчерицей. Однако приглашения на семейные праздники Ксения от Мороз пока не получает. Так что празднование дня рождения Анны, как и год назад, пройдет без участия новой жены Богомолова.