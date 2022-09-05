Константин Хабенский показал своего повзрослевшего сына от первого брака

Актер Константин Хабенский редко делится подробностями семейной жизни. Но недавно артист решил показать, как выглядит его старший сын от брака с первой супругой, Анастасией Федосеевой. Мать Ивана ушла из жизни в 2008 году из-за опухоли мозга. 25 сентября парню исполнится 15 лет, он занимается спортом.





После смерти матери Иван проживал вместе со своей бабушкой в Испании, в Барселоне. Его отец, Константин Хабенский активно работал в России, чтобы обеспечить своего наследника всем необходимым. Актер старался как можно чаще навещать сына. В прошлом году Иван вместе с бабушкой переехал в Москву. Он учится в столичной гимназии и об актерской карьере пока не задумывается.

«Больше времени уделяю обучению на компьютере, саморазвитию в разных сферах. В приоритете именно программирование, потому что считаю, что это будет моей работой!», – рассказал Иван о себе в передаче «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ.





Напомним, что второй супругой Константина стала актриса Ольга Литвинова. Пара оформила брак летом 2013 года. Кроме Ивана, у Хабенского есть еще два ребенка. В 2016 году Ольга подарила супругу первую дочь Александру, а вторую, Веру, – в 2019 году.