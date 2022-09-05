Константин Хабенский показал своего повзрослевшего сына от первого брака
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Константин Хабенский показал своего повзрослевшего сына от первого брака

Константин Хабенский показал своего повзрослевшего сына от первого брака

Актер Константин Хабенский редко делится подробностями семейной жизни. Но недавно артист решил показать, как выглядит его старший сын от брака с первой супругой, Анастасией Федосеевой. Мать Ивана ушла из жизни в 2008 году из-за опухоли мозга. 25 сентября парню исполнится 15 лет, он занимается спортом.


После смерти матери Иван проживал вместе со своей бабушкой в Испании, в Барселоне. Его отец, Константин Хабенский активно работал в России, чтобы обеспечить своего наследника всем необходимым. Актер старался как можно чаще навещать сына. В прошлом году Иван вместе с бабушкой переехал в Москву. Он учится в столичной гимназии и об актерской карьере пока не задумывается.

«Больше времени уделяю обучению на компьютере, саморазвитию в разных сферах. В приоритете именно программирование, потому что считаю, что это будет моей работой!», – рассказал Иван о себе в передаче «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ.


Напомним, что второй супругой Константина стала актриса Ольга Литвинова. Пара оформила брак летом 2013 года. Кроме Ивана, у Хабенского есть еще два ребенка. В 2016 году Ольга подарила супругу первую дочь Александру, а вторую, Веру, – в 2019 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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