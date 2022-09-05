Кремль оценил перспективы изменения отношений с Британией после смены премьера

Вадим Карасев

Песков заявил, что Москва не рассчитывает на позитивные изменения в отношениях с Лондоном

В Кремле не рассчитывают на какие-либо изменения в отношениях с Великобританией в ближайшей перспективе с учетом того, что претенденты на пост премьер-министра этой страны «соревновались в антироссийской риторике». Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно, но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя», — сказал пресс-секретарь президента России.