Кремль оценил перспективы изменения отношений с Британией после смены премьера
Сегодня, 12:25 Вадим Карасев
Песков заявил, что Москва не рассчитывает на позитивные изменения в отношениях с Лондоном
В Кремле не рассчитывают на какие-либо изменения в отношениях с Великобританией в ближайшей перспективе с учетом того, что претенденты на пост премьер-министра этой страны «соревновались в антироссийской риторике». Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
«Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно, но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя», — сказал пресс-секретарь президента России.
По материалам: lenta.ru