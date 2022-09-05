Ксения Бородина в шоке, что люди возмущаются ее платными курсами

Ведущая Ксения Бородина подалась в онлайн-преподаватели. В начале августа Ксения Бородина заинтриговала поклонников обрывком интервью, в котором делилась подробностями развода. Оказалось, что телеведущая подготовила онлайн-курс, а откровения — лишь часть лекций на тему расставания. Сейчас Бородина активно продвигает курс о том, как пережить развод. Причем стоимость лекций теледивы немаленькая — от 6 тысяч рублей. Некоторые были возмущены ценой и выступили с просьбой дать советы бесплатно. Однако звезда считает: за все надо платить. «От этой халявы вам никогда не будет успеха в жизни. Я вам серьезно говорю, — заявила лицо «ДОМа-2». — В этом курсе у меня есть крутой юрист, обращение к которому стоит огромных денег; есть психологи с мужской и женской сторон; есть психолог, который расскажет, как грамотно объяснить детям, почему мама и папа не живут вместе. Вы понимаете, сколько стоит их консультация?»39-летняя Ксения добавила, что потратила много сил, чтобы выпустить подобный проект. «Почему лекарства не бесплатные? Как это так? Почему больницы не бесплатные? Почему не машины? Мне передвигаться надо!» — негодовала ведущая реалити. Брюнетка заявила: она не боится нападок со стороны хейторов и не нуждается в финансах. «Все всегда хотят бесплатно и даже, когда бесплатно тоже будут недовольны! Уж мне можно в этом вопрос верить. Я столько конкурсов сделала! Всем всегда всего мало. С работой у меня все отлично. Я веду два шоу, на днях снимаю новый проект. Это будет третье шоу! Поэтому приколы «она ушла из «ДОМа-2» и денег не стало» — ну такое. Обосрать человека, который собой доволен очень тяжело. Вообще, говно просто не долетает», — ответила она злопыхателям.