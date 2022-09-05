Кто родился 5 сентября

Арсен Сулейманович Фадзаев (60 лет), член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Борец вольного стиля. В 21 год победил на чемпионатах СССР, Спартакиаде народов СССР, Кубке мира и чемпионате мира.

В 1985 году окончил Узбекский Государственный университет физической культуры в Ташкенте. После окончания института был призван в Вооруженные Силы СССР и служил в Центральном спортивном клубе Советской Армии. В 1993—1996 годах — начальник команды ЦСКА, главный тренер сборной команды России по вольной борьбе. В 1997 году закончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В том же году создал борцовский клуб «Аланы».

Дважды избирался депутатом Парламента Республики Северная Осетия-Алания. Двукратный олимпийский чемпион (1988,1992), шестикратный чемпион мира по вольной борьбе (1983, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991), четырехкратный чемпион Европы (1984, 1985, 1987, 1988), четырехкратный чемпион СССР (1983, 1986, 1989, 1990). Дважды стал победителем на чемпионатах СССР (1989, 1990) в непривычной для себя весовой категории до 74 кг.

Ольга Николаевна Занко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В 2012 окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, затем трудоустроилась в правительство Ленинградской области. Была ведущим специалистом отдела профилактики асоциального поведения молодежи, курировала направления «добровольчество», «молодежное самоуправление».

В 2014 году была избрана координатором волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ленинградской области. В 2015 году стала заместителем руководителя федерального штаба волонтерского корпуса. С 2017 года — член Общественной палаты Российской Федерации, член комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, по развитию образования и науки (с правом совещательного голоса). В 2020 году выступила с инициативой закрепить положение о государственной поддержке волонтерства в Конституции.

Сергей Генрихович Каргинов (53 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Образование высшее — Московский государственный лингвистический университет. В период с 1987 по 1989 год проходил службу в армии. В 1990-1992 гг. работал директором стадиона «Витязь» ГПЗ. В 1992-1997 годах был заместителем директора на коммерческих предприятиях ЗАО «Конкор», ТОО «Джокер», ТОО «ПАГ». В 1997 г. организовал ЗАО «Информационно-правовой центр». В 1999 г. начал издание журнала «Налоговые известия Вологодской области», в 2002-2003 годах занимал должность главного редактора журнала. В 2005 году окончил Институт мировых цивилизаций по специальности «юриспруденция».

Дмитрий Вадимович Саблин (54 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне. В 1989 году с отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Проходил службу в 154-м отдельном комендантском полку Московского военного округа в должностях от командира взвода до начальника штаба батальона и начальника службы полка. В 1997 году подал рапорт об увольнении из Вооруженных Сил России. С 1997 по 2000 год проходил службу в МЧС России. C 2000 года занимается бизнесом. Основатель ГК «РОТА». На родине — в Мариуполе построил храм, организовал военный музей. Саблин организовывал под Одессой раскопки военных захоронений. В августе 2013 года за активный вклад в развитие города Саблину было присвоено звание «Почетный гражданин Мариуполя», которого он лишен в сентябре 2014 года за якобы «ведение антиукраинской политики».

Валерий Сергеевич Селезнев (58 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике. В 1986 году окончил Дальневосточный институт советской торговли по специальности «Экономика торговли». В юности лишился правой руки, но продолжал работу, руководил предприятиями реального сектора экономики, реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов. В 1994 году занялся бизнесом, в 1998 году был гендиректором «Австралийской продовольственной компании», в 1999 году входил в совет директоров ОАО «Приморский кондитер», в 2002 году стал президентом ООО «Отечество». Также был владельцем ООО «Владивосток-Сити», ООО «Родина», ООО «Театральное», ООО «Студия прямых продаж», ООО «Капитал-СВ», ООО «Анталия».

В этот день также родились:

Михаил Ефимович Швыдкой (74 года), советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Окончил ГИТИС по специальности «Театроведение». В 1971—1973 годах по распределению преподавал зарубежную литературу в Улан-Удэ. С 1998 по 2000 год — председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании. С 2000 по 2004 год занимал пост министра культуры Российской Федерации Был председателем Федерального агентства по культуре и кинематографии и президентом Академии российского телевидения. С 2008 года — спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Был ведущим телепередач «Культурная революция», «Театр + ТВ», «Жизнь прекрасна», «Приют комедиантов» и ряда других. Лауреат Государственной премии России.

Вячеслав Васильевич Баранов (1958-2012), советский и российский киноактер, маэстро отечественного дубляжа и закадровой озвучки. Окончил ВГИК в 1979 году, курс Татьяны Лиозновой и Льва Кулиджанова. Активно снимался в 80-х, играл в фильмах: «Приключение в городе, которого нет», «Тимур и его команда», «Карнавал», «Лев Толстой», «Гостья из будущего и другие. После распада СССР ушел в дубляж. Известен озвучиванием Голлума в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», а также дублированием ролей Джеки Чана и Джима Керри. Среди его последних работ: Джарвис в Кинематографической вселенной Marvel, доктор Эмметт «Док» Браун в трилогии «Назад в будущее» и многие другие. Активно участвовал в озвучивании мультфильмов и компьютерных игр, был режиссером дубляжа и автором синхронных текстов.