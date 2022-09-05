Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать во время Луны в Козероге 2022

Астролог Лариса Андерсен дала советы на ближайшие дни. Луна в знаке зодиака Козерог с 05:02 5-ого по 06:41 7-ого (время московское). ♑Когда Луна гостит в знаке Козерога, мы становимся очень экономными и серьезными, увеличивается терпение, организованность, осторожность, самоконтроль, честолюбие и ответственность. Мы можем стать более холодными и скупыми на проявление эмоций. Может появится желание уединиться и побыть в одиночестве. Если сомневаетесь в чем-то, спокойно проходите мимо этого. ✅ В этот период хорошо идут дела, на которые раньше не хватало сил и терпения. От своего труда захочется получить ощутимый результат и большую отдачу. Будет легче преодолевать препятствия и трудности. Хорошее время для планирования дел и работы, выбора инвестиций и всего того, что принесет вам какую-либо отдачу. В этот период на первый план выходит выгода в долгосрочной перспективе, а не сиюминутная прибыль. Это хорошее время для дел, связанных с недвижимостью, землей, строительством и решения различных организационных вопросов. Луна в Козероге благоприятна для деловых встреч (особенно с более влиятельными и высшими по рангу людьми), посвященных обсуждению долговременных проектов и планов на будущее, а также для выполнения работы, требующей организаторских навыков. ❌ В это время лучше не планировать больших торжеств из-за эмоциональной скупости периода. Не рекомендуется брать кредиты и дотации, отложите смену работы. А также не следует быть чересчур строгими с коллегами. ❤️ В это время даже на личные отношения смотришь с более практичной точки зрения. Хорошо лечить желудок. Могут появится боли в коленях.