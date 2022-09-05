Лариса Гузеева не угодила Станиславу Садальскому

Работа ведущей Ларисы Гузеевой не понравилась скандальному артисту. В эфире Первого канала был показан выпуск нового сезона шоу «Голос 60+», который вместо Дмитрия Нагиева теперь ведет Лариса Гузеева. Реакция зрителей на новую ведущую была противоречивой. Одни были счастливы после долгого перерыва увидеть на экране звезду шоу «Давай поженимся», другие были разочарованы выбором продюсеров. Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал Гузееву. Он поиздевался над возрастом телезвезды и удивился, почему на её место не взяли кого-то помоложе? Артист предложил заменить ведущую на певца Shaman, который недавно «выстрелил».Помимо этого Садальский назвал шоу с участием Гузеевой оглушительным провалом. «Может это и жестоко, но истина», — пишет актер. Он добавил, что ждет возвращения Нагиева, который после выхода юбилейного сезона, взял небольшую творческую паузу. «Нагиеву бесконечное уважение. Вот, где чувство такта и актёрского достоинства. Не надоест зрителю никогда», — написал Садальский. Гузеева, впрочем, была готова к критике. Ранее она и сама говорила в интервью, что не считает себя достойной заменой Нагиева. Она сильно испугалась, когда получила предложение от руководства Первого канала, так как решила, что не справится с работой. «Мне было страшно», — вспоминает Лариса. Несмотря на все переживания, Гузеева решила рискнуть и принять предложение.