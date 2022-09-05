Лунный день сегодня 5 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Ежедневно энергетика Луны меняется, оказывая существенное влияние на все сферы нашей жизни. С точки зрения лунного календаря 5 сентября нас ждет довольно гармоничный день, удачный для новых начинаний.

День будет очень ярким и позитивным. Астрологи рекомендуют забыть о стеснительности, а также посвятить себя реализации своих самых смелых и амбициозных целей. Наступающие сутки должны пройти под знаком начала новой жизни, ведь сегодня Венера переходит в Знак Девы. Это будет прекрасный день для того, чтобы встретить новый период во всеоружии получить мотивацию на старте нового сезона и новой недели.

Фаза Луны: наступающий 9 лунный день пройдет под влиянием Козерога. Это сочетание не является самым позитивным, но Венера сгладит острые углы, оставив от энергетики Луны только лучшее. Этот день будет днем силы, ведь Луна и Венера пробудят в нас уверенность и новые силы.

Магнитные бури 5 сентября: сегодня магнитосфера возбуждена, но вероятность возникновения бури невероятно мала.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

разработка и внедрение новых идей;новые начинания;саморазвитие;общение;крупные покупки;духовные практики;знакомства.самоограничения;ревность;поспешность.

Незначительные дела по дому приветствуются, в то время как утомительная уборка может снизить ваш потенциал в других делах. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют подходить к процессу творчески и выбирать для себя занятия, которые можно быстро закончить. Важно не допустить того, чтобы домашние обязанности отвлекли вас от чего-то действительно интересного. Энергии будет много, ведь Луна растет, а значит, силы стоит потратить на то, что действительно важно, и на то, что способно принести удовольствие.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

День, отмеченный влиянием Луны в Козероге, не подходит для свободного самовыражения и экспериментов с внешностью, но Венера исправит это. Сегодня можно подходить к созданию образа творчески. Пробуйте разные сочетания, расцветки и принты. Астрологи советуют играть на контрастах и делать акцент на ярких и броских вещах. Все это будет помогать вам привлекать успех в любви и делах.

Из талисманов сегодня стоит выбрать «разгоняющие» камни типа цитрина и родонита. В любовных делах полезным станет гранат и рубин. Если день обещает быть сложным, возьмите с собой кунцит или бирюзу.

Любовь и общение в 9 лунный день

Позитивное влияние Венеры усилит уверенность в себе, природное обаяние и харизму многих людей, что позволит сделать любые отношения крепче и интереснее. День желательно посвятить общению с любимым человеком, родственниками. Одиноким людям удастся привлечь внимание понравившегося человека. Можно смело назначать свидания и проявлять инициативу.





Благодаря сильной интуиции можно будет найти скрытых завистников и тайных недоброжелателей среди знакомых. Астрологи советуют не ждать, пока негативный человек сделает первый шаг. Уже сегодня лучше сократить с ним контакты и общаться только по делу. Это хорошее время, чтобы расстаться с неприятными людьми.

Финансы и работа 5 сентября

С финансовой точки зрения день очень удачен. Это хорошее время для делового сотрудничества, творческой активности, новых начинаний. Венера позволит блеснуть харизмой и проявить себя, а симбиоз Луны и Козерога не даст допустить досадную ошибку. Полезным станет саморазвитие, посещение тренингов и семинаров.

Деньги в этот понедельник лучше всего потратить на поддержание статуса, покупку техники или недвижимости или получение новых эмоций. Не лишним будет присмотреть качественные вещи или оплатить учебу. Новые знания помогут стать в будущем востребованным специалистом и повысить зарплату.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Активная работа над собой, саморазвитие и духовные практики пойдут вашему внутреннему состоянию и здоровью в целом. Люди, которые воспользуются всеми возможностями этого дня, проведут его в отличном расположении духа. Те, кто решит искать оправдания, могут ощутить сильный спад энергии, который вызовет внутренний диссонанс.

Пока Луна пребывает в Козероге, нужно активно следить за своим здоровьем, укреплять сердце и нервную систему. Полезен будет спорт и в целом физическая активность. Не давайте себе бездельничать в этот день.