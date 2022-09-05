Максим Галкин тайно зарабатывает в России
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Максим Галкин тайно зарабатывает в России

Максим Галкин тайно зарабатывает в России
По слухам, артист Максим Галкин тайно приезжает в Россию на заработки. Менеджер известного свадебного агентства рассказала, что муж певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин тайно посещает Россию, чтобы провести кое-какие корпоративы. «Максим Галкин должен был вести свадьбу, но его заменили — хотя он бы прилетел, я думаю, на частном самолете клиентов. Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно», — сообщила она.
По словам менеджера, Галкин и другие звезды ставят перед хозяевами условия: ничего не размещать в соцсетях и не фотографировать. Все гости только через пару дней после мероприятия получают готовые видео и фото от молодоженов или юбиляров. Над этим работает команда профессионалов на свадьбе, сообщает kp.ru. Напомним, что Максим Галкин находится сейчас с концертами в Австралии. А вот его жена певица Алла Пугачева вернулась на родину.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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