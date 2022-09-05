Максима Галкина послал в одно место известный артист
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Максима Галкина послал в одно место известный артист

Максима Галкина послал в одно место известный артист
Высказывания шоумена Максима Галкина обсуждают до сих пор. Артист Сергей Никоненко не стал церемониться по отношению к Максиму Галкину, который прославился рядом заявлений. 81-летний актер при этом не стал критиковать Аллу Пугачеву, которую, по его словам, помнит с 18 лет, хотя и никогда не был ее почитателем.
«Ну, не живите с нелюбимой страной. Не нравится? Пошел в одно место! Это я так, помягче. Вот и все. Кто ты, а кто Россия?» — сказал Никоненко сайту «Народные новости». Он сравнил Максима Галкина со спичечным коробком, заметив, что на фоне страны его не видно даже.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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