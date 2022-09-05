Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков
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Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков

Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков
Артист Максим Галкин слишком много наговорил. Роман Худяков заявил, что восхищен Аллой Пугачевой, считая ее умной и прозорливой женщиной. Он одобрил ее поступок, когда певица вернулась на родину, оставив мужа за границей работать. Напомним, Примадонна заявила журналистам, что прибыла в Россию, дабы «разобраться, что происходит – голову на место поставить».
«Мужа, который сильно «сошёл с ума», оставила на Западе – пусть зарабатывает деньги, пока на его концерты загоняют иностранцев», - посмеялся Худяков. При этом Галкину Худяков не советует приезжать домой, полагая, что для него это будет небезопасно. «Понятно, что в России Максим может быть сразу же арестован прямо в аэропорту, да и просто бит – теми, кто им раздражён. Так что лучше ему оставаться на Западе», - написал Роман Худяков в своем телеграме.    
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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