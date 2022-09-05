Мария Миронова показала своих любимых мальчиков
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Мария Миронова показала своих любимых мальчиков

Мария Миронова показала своих любимых мальчиков
Актриса Мария Миронова поделилась милым фото со своими любимыми. Артистка поделилась редкими личными кадрами. Актриса показала, как отдыхает со старшим сыном Андреем и братом Алексеем Градовым. Артистка сидела между мужчинами и нежно обнимала, положив голову на плечи сыну. «Мальчишки мои! Люблю, скучаю», — написала знаменитость под фото.
«Мария Андреевна, у вашего сына взгляд вашего отца — невероятно и прекрасно! Счастья Вам и вашей семье», «Какие вы домашние», «Любим Вас, Маша!»— засыпали фанаты комплиментами. К слову, этим летом старшему сыну Марии исполнилось 30 лет. Андрей давно живет отдельно. Он пошел по стопам родительницы – ранее он работал в Театре Вахтангова, а теперь трудится в «Ленкоме» и снимается в кино. У Марии и ее сына чудесные отношения. У Марии Мироновой, напомним, есть младший сын Федор, которому 30 сентября исполнится три года. Имя отца мальчика звезда скрывает. Актриса утверждает, что родила от мужчины по имени Андрей, который занимается медицинскими технологиями. Между тем ходят упорные слухи, что дочь Андрея Миронова подарила малыша молодому актеру Андрею Сороке.
# Шоу-бизнес Миронова Мария
По материалам: z-aya

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