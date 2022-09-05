Meta разработала ИИ для «чтения мыслей»

Компания Meta опубликовала исследование о «мозговом декодере», который с помощью искусственного интеллекта преобразовывает мысли в речь.

По словам разработчиков, их способ основывается на неинвазивных методах записи мозговой активности. Исследователи применили электроэнцефалографию (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографию (МЭГ), используя внешние датчики.

С их помощью команда собрала более 150 часов записей 169 здоровых волонтеров для обучения алгоритма. Разработчики отметили, что ЭЭГ и МЭГ менее надежны, чем вживленные в мозг датчики. Поэтому им понадобилось собрать больше данных для повышения точности работы ИИ-модели.

Алгоритм фиксировал реакцию мозга участников на аудиокниги и отдельные фразы на английском и нидерландском языках. Затем он вычленял из текста нужные слова и составлял «словарь», по которому запустили обратный процесс — расшифровку мыслей и преобразование их в текст.

Декодирование мозговой активности в речь. Данные: Meta.

По словам исследователей, точность алгоритма достигла 73% при использовании набора из 793 слов, часто используемых в повседневной жизни.

Ученые считают, что их разработка поможет не только миллионам людей, потерявшим возможность говорить и писать, но и в изучении мозга человека.

В будущем исследователи планируют увеличить исходный словарь алгоритма, чтобы он смог точнее определять слова.

Напомним, в августе Meta представила чат-бота со 175 млрд параметров. Менее чем за неделю после релиза виртуального собеседника уличили в антисемитизме и недовольстве Facebook.

В июле исследователи из Meta разработали ИИ-алгоритм Sphere для проверки фактов в «Википедии».

В том же месяце техгигант представил модель искусственного интеллекта NLLB-200 для онлайн-переводов. Алгоритм поддерживает 200 языков, включая малораспространенные.



