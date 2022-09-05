Михаил Романов поздравил земляков с 300-летием города Колпино
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Михаил Романов поздравил земляков с 300-летием города Колпино

Михаил Романов поздравил земляков с 300-летием города КолпиноДепутат Госдумы Михаил Романов поздравил земляков с 300-летием города Колпино

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в торжественной церемонии празднования 300-й годовщины со дня основания Города воинской славы Колпино и Ижорских заводов в КДЦ «Ижорский».

На празднике присутствовали также председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта и Елена Киселева, глава МО город Колпино Надежда Максимова и другие почетные гости.

Михаил Романов зачитал поздравление от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Спикер нижней палаты федерального парламента отметил, что история Колпино неразрывно связан с Ижорским заводом — одним из старейших промышленных предприятий России. «Здесь были созданы первые в стране пароход, танк, минный тральщик. В годы Великой Отечественной войны из цехов на фронт, который находился всего в нескольких километрах, бесперебойно шла бронетехника», - говорится в поздравлении Вячеслава Володина. «Герои-бойцы Ижорского батальона мужественно защищали Ленинград, родную землю. Важно, что в Колпино бережно хранят память об истории города и о людях, прославивших его своим трудом и ратными подвигами», — отметил спикер Госдумы.

От себя Михаил Романов пожелал землякам благополучия и здоровья, а городу Колпино – процветания и дальнейшего развития.

«На моей родной Ижорской земле живут прекрасные, трудолюбивые, мудрые и благородные люди. Своим трудом и преданностью родному краю они ежедневно вносят огромный вклад в развитие Колпинского района, создавая условия для преумножения его достоинств, расширения его комфортной среды, формирования новых производств, создания рабочих мест, его всестороннего изменения к лучшему. Я от всей души желаю городу-воину и городу-труженику Колпино оставаться в числе флагманов отечественной промышленности, прирастать комфортными кварталами, разумными градостроительными проектами. Пусть здесь будет много новоселов и новых меленьких жителей!» — сказал он.

Праздник продолжился вручением документов на квартиры и сертификатов на земельные участки многодетным семьям, медалей «300 лет Колпино», подарков и наград почетным гражданам города-юбиляра, его заслуженным жителям, парам, отметившим юбилеи совместной жизни.

После официальной части жителей Колпино ждал концерт. С юбилеем город поздравили Стас Михайлов, группа IOWA и многие другие известные исполнители. Завершился праздничный день 3D Mapping-шоу и Водно-пиротехническим шоу.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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