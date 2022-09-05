Минкульт Грузии отреагировал на отмену концертов Галкина, Меладзе и Макаревича*

Вадим Карасев

Концерты российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, группы "Машина времени" в Тбилиси действительно не состоятся, но не по политическим причинам, указали в грузинском Министерстве культуры.

Ведомство не могло запретить выступления в старом Дворце спорта, поскольку не управляет этим объектом.

"Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства".

В новом Дворце спорта, который находится в управлении министерства, сейчас проходит чемпионат Европы по баскетболу.

В сервисе по продаже билетов Biletebi предположили, что причина "блокировки" концертов Максима Галкина и Андрея Макаревича* заключается в их открытой поддержке Украины, в то время как Грузия дистанцируется от масштабной критики Москвы.

С самого начала российской военной операции на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. В Тбилиси уверены, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам Грузии. В свою очередь, оппозиционное "Единое национальное движение" такое решение резко раскритиковало. "Грузинская мечта" уверена, что оппозиция намерена втянуть страну в военный конфликт.



* внесен Минюстом РФ в список иноагентов