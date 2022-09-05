Мишустин распорядился построить два завода Минобороны
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Мишустин распорядился построить два завода Минобороны

Мишустин распорядился построить два завода МинобороныПремьер-министр Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны России

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать в стране два завода Министерства обороны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что предприятия Минобороны будут заниматься ремонтом автобронетанковой военной техники.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в Свердловской области. Во время проверки министру показали новейшие образцы оружия и бронетехники, техпроцесс, а также производственные линии для сбора различной военной техники.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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