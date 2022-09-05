Moonscars «ушла на золото», игра будет в Game Pass в сентябре

Вадим Карасев





Авторы игры Moonscars подтвердили, что основная разработка проекта завершена. Игра «ушла на золото», и уже 27 сентября она станет доступна на всех актуальных игровых платформах. Игроки с подпиской Game Pass получат доступ к Moonscars в день релиза.

Создатели Moonscars начали активно продвигать свой проект, позволяя некоторым «лидерам мнений» прикоснуться к игре. В сети появилось немало нового геймплея Moonscars, один из новых роликов с демонстрацией игры можно посмотреть ниже.

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Moonscars — это метроидвания с нелинейным темным 2D миром. Разработчики обещают продуманный темный мир, сложный геймплей и массу интересных испытаний.