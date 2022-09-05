Вадим Карасев

Мосбиржа возобновила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

Московская биржа возобновила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 12:15 по московскому времени, свидетельствуют данные торгов.

Торги были приостановлены с 10:50 в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы. На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.

Ранее стало известно, что с 12 сентября Московская биржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке с 12 сентября 2022 года. Кроме того, будут восстановлены утренние торги на срочном и валютном рынках.