Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку
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Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку

Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в МариинкуБаллы программы «Миллион призов» можно использовать при покупке билетов в Мариинский театр

Москвичи смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов баллы программы «Миллион призов» при покупке билетов на спектакли петербургского Мариинского театра. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, передает ТАСС.

«Проголосовав онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября и выиграв баллы акции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов", москвичи смогут побывать на спектаклях Мариинского театра. Такую возможность предоставляет один из партнеров акции - агрегатор Zapomni. <…> Для этого нужно обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинки», — сказал Пищелко.

По его словам, победителей акции также ждут московские музеи и театры. В этом году среди партнеров программы — театр на Таганке, «Мастерская Петра Фоменко», «Современник», театр Олега Табакова, театр «Ленком Марка Захарова», музей-заповедник «Царицыно», Московский музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва» и многие другие.

«Обменять баллы на промокоды или сертификаты в театры и музеи столицы можно на сайте ag-vmeste.ru. Для этого надо авторизоваться, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. Далее — кликнуть по карточке интересующего учреждения культуры и следовать инструкции», — пояснил Пищелко.

Присоединиться к розыгрышам в рамках программы «Миллион призов» и выиграть один из 100 автомобилей или от 3 тысяч до 10 тысяч призовых баллов может любой житель столицы, проголосовавший онлайн на выборах с 08:00 9 сентября до 20:00 по московскому времени 11 сентября. Победителей оповестят о выигрыше через СМС. Обменять призовые баллы на промокоды партнеров программы можно начиная с 11 сентября.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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