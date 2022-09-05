Муж Лолиты Милявской оставил ее ни с чем
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Муж Лолиты Милявской оставил ее ни с чем

Муж Лолиты Милявской оставил ее ни с чем
Певица Лолита Милявская призналась, что муж в тайне открывал счета в Австрии. Артистка — женщина не злопамятная, однако некоторыми историями из прошлого поделиться может. Так, артистка дала понять, что ее бывший муж Александр Цекало втайне от нее в свое время открывал банковские счета. При этом певица уточнила, что шоумен, можно сказать, оставил ее ни с чем. Артистка даже не догадывалась о том, как крутятся финансы в их семье.
«Он и на деньги меня обманывал... (Один из предпринимателей. — Прим. ред.) рассказывал, как помогал Саше открыть в Австрии банковский счет втайне от меня. При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которую мы заработали. Где остальные — не знаю», — сетует Лолита «FBM». А расставшись с Александром Цекало, певица переживала, что не сможет построить успешную сольную карьеру. По словам Лолиты, бывший муж внушал ей, что у нее ничего не выйдет на эстраде. Однако Милявская много гастролирует, участвует в ТВ-шоу и любима публикой.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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